Burak Yılmaz'dan Çağdaş Atan'a cevap!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında RAMS Başakehir'e 3-2 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Burak Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

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"GELECEK SEZON ÇOK İDDİALI BİR KASIMPAŞA OLACAK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, "Maça çok iyi başladık. Genç stoperlerimizle birebir önde bastık ve bunda da muvaffak olduk. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Detaylarda mağlup olduk. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Başkan ve yönetime bize bu güzel ortamı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Başarıdan başka seçeneğimiz yok. Önümüzde 2 maç var, 6 puana da talibiz. Daha sonra gelecek sezon çok iddialı bir Kasımpaşa olacağının sözünü veriyorum." diye konuştu.