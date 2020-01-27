27 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Burak Soylu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın Elazığlı depremzedeler için düzenlendiği yardım kampanyasında canlı yayına bağlanan Elazığlı işadamı Burak Soylu 2 milyon TL ve bir okul bağışında bulundu. Bunun üzerine Burak Soylu izleyiciler tarafından araştırılan isimler arasında yerini aldı.
BURAK SOYLU KİMDİR?
Soylu, 1988 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Elazığ'da tamamladı. 2010'da İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2011 yılında avukatlık ruhsatını ve noterlik belgesini aldı.
İş hayatına henüz öğrenciyken 1988'de faaliyete geçen aile şirketi Soylu Evliyaoğlu Turizm'de başlayan Burak Soylu, 2010 yılında tam zamanlı yönetici olarak şirketin yönetimine geçti. Farklı disiplinlerdeki bilgi birikimi, vizyonu ve geliştirdiği özgün projelerle aile şirketlerine yeni bir dinamizm kazandırırken, bir yandan da yeni yatırım alanları arayışına girdi.
Üniversite yıllarında projelendirdiği BiletDükkanı.com platformunu, aldığı KOSGEB proje desteğiyle 2012 yılında hayata geçiren Soylu, daha sonra enerji ve bilişim sektörlerinde de yatırımlara başladı. Yatırımları teknoloji alanında büyüten Burak Soylu, 2019 yılında şirketleri Har Group çatısı altında yeniden yapılandırdı.
Grup şirketlerinden olan ve yazılım alanında faaliyet gösteren Roof Stacks, BiletDükkanı.com platformunun yanı sıra, birçok yenilikçi projeye de imza attı. Roof Stacks tarafından geliştirilen "GoArt" artırılmış gerçeklikle sanal mobil rehberlik projesi büyük ilgi uyandırdı. Roof Stacks, GoArt projesiyle T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'nin Silikon Vadisi olarak nitelendirilen Gebze Bilişim Vadisi'ne kabul edilen ilk şirketlerden birisi oldu.
Roof Stacks, 2020'nin başlarında Dell, Google, Apple gibi dünya teknoloji devlerinin faaliyet gösterdiği, ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin kentinde yeni bir ofis kurarak, uluslararası alanda büyümesini sürdürdü. Roof Stacks, yakında Kanada ofisini de hayata geçirecek.
Sivil toplum kuruluşlarında aktif çalışmalara katılan Burak Soylu, yoğun iş hayatının yanında küçük yaşlardan beri tutkusu olan müzikle de bağını hiç koparmadı. Farklı enstrümanları icra edebilen Soylu'nun kendisine ait çok sayıda bestesi de bulunuyor.
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