"KOMŞUMUZDU, EŞİMİ İKNA ETMİŞ"

Sergen, eşi hakkında uzaklaştırma kararı alırken, Özer Kaçmaz’ın iki çocuğunun annesi Züleyha Şehitoğlu da sessizliğini bozdu.

tv100'e konuşan Şehitoğlu, "Özer Kaçmaz’la 2018’de boşandık, sonra yeniden barıştık ve aynı evde yaşamaya başladık. Bu kadın annesiyle bizim karşı dairemizde oturuyordu. Yani komşumuzdu. Özer’le kavgamız sonrası ben kızıp, çocukları alıp, annemin yanına gittim. O sırada bu kadın eşimi (Özer Kaçmaz) 'Ben seni eskiden beri çok beğeniyordum' deyip, ayartmış. Eve girip, çıkmaya başlamış. Burak Sergen’le de karı-koca ilişkisi yaşamadığına, iki arkadaş gibi olduklarına eşimi ikna etmiş." dedi.

"ŞAHİTLİK YAPMAYA HAZIRIM"

Özer Kaçmaz ile Nihan Ünsal’ın fotoğraflarının eski değil, yeni çekildiğini belirten Züleyha Şehitoğlu, "Eşim nereye giderse bu kadın da oraya gidiyormuş. Burak Sergen’in hemşiresi de işin içinde. Eşim saftır, bu kadının kendisine aşık olduğuna inanmış ama şimdi her şeyi gördü. Burak Sergen’e ve bana yapılanlar yanlarına kalmasın. Burak Bey’in davasında da şahitlik yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.