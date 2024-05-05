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        Haberler Gündem Güncel 'Bungalov evler çalındı' iddiasına yanıt

        'Bungalov evler çalındı' iddiasına yanıt

        Çatalca Kaymakamlığından, çalındığı iddia edilen bungalov evlerle ilgili, "25 Mart tarihinde evleri yapan müteahhidin, söz konusu malzemeleri ödemesini alamadığı gerekçesi ile demonte hale getirerek bölgeden kaldırdığı anlaşılmıştır" açıklaması yapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 21:53 Güncelleme: 05.05.2024 - 21:53
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        'Bungalov evler çalındı' iddiasına yanıt
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        Çatalca’da alacak verecek meselesi yüzünden 5 adet bungalov alan vatandaşların evleri, havuzlarıyla birlikte çalındığı iddia edilmişti. Çatalca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çatalca ilçesi Akalan Mahallesi'nde 5 adet bungalov ev ve havuzun çalındığı yönünde yapılan haberlerin sosyal medya mecralarında paylaşıldığı görülmektedir. Emniyet birimlerimizin konuya ilişkin yaptığı çalışma sonucunda; iddiaların asılsız olduğu, 25 Mart 2024 tarihinde evleri yapan müteahhidin, söz konusu malzemeleri ödemesini alamadığı gerekçesi ile demonte hale getirerek bölgeden kaldırdığı anlaşılmıştır” denildi.

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        *Haberin görselleri İHA'dan servis edilmiştir.

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