Bulls GSYO halka arz oluyor! Bulls Yatırım halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Firmanın talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve dağıtılacak lot miktarı belli oldu. Buna göre, Bulls GSYO halka arz süreci bugün başlıyor. Borsa Dışında Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arz, BULGS koduyla yatırımcılarla buluşacak. Halka arz sürecinde pay başına 12,18 TL sabit fiyat uygulanacak. Peki, Bulls Yatırım halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, BULGS halka arz sürecine ilişkin detaylar...
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Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu gibi detaylar belli oldu. Halka arz büyüklüğü 883 milyon TL olarak belirlenen şirket, toplamda 72.500.000 lot dağıtımında bulunacak. Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu ise “BULGS” olarak belirlendi. Peki, Bulls GSYO halka arz ne zaman? Bulls Yatırım halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, BULGS halka arz tarihi, hisse fiyatı ve olası lot dağıtım sayısı ile ilgili detaylı bilgiler...
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BULLS GSYO HALKA ARZ NE ZAMAN?
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (Bulls GSYO) halka arz tarihleri belli oldu.
Şirket, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde 14-17 Şubat 2025 tarihleri arasında talep toplayacak.
Borsa Dışında Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arz, BULGS koduyla yatırımcılarla buluşacak.
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BULLS YATIRIM HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KODU NE?
Halka arz sürecinde pay başına 12,18 TL sabit fiyat uygulanacak.
Halka açıklık oranı yüzde 27,05 olarak belirlenirken, payların yüzde 55’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 5’i Bulls Grubu çalışanlarına, yüzde 40’ı ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.
Halka arz büyüklüğü 883 milyon 50 bin TL olarak hesaplanırken, şirketin halka arzdan 801 milyon 659 bin 898 TL net gelir elde etmesi bekleniyor.
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BULLS YATIRIM KAÇ LOT VERİR?
Bulls GSYO halka arz kapsamında toplam 72 milyon 500 bin TL nominal değerli payları satışa sunacak. Bunun 68 milyon TL’lik kısmı sermaye artırımı, 4 milyon 500 bin TL’lik kısmı ise ortak satışı yoluyla arz edilecek.
Kişi başına düşecek olası lot miktarı ise şu şekilde;
- 150 Bin katılım ~ 266 Lot (3239 TL).
- 250 Bin katılım ~ 160 Lot (1948 TL).
- 350 Bin katılım ~ 114 Lot (1388 TL).
- 500 Bin katılım ~ 80 Lot (974 TL).
- 700 Bin katılım ~ 57 Lot (694 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 37 Lot (450 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 25 Lot (304 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 18 Lot (219 TL).
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BULLS GSYO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
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BULLS HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.
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