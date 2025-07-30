Bulgaristan'daki taşkınlarla Edirne'ye gelen su maymunları, Havsa'da ilgi odağı oldu

"İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Nagihan Güvercin de ilk kez su maymunu gördüğünü ifade ederek, "Ben 23 yıllık hayatımda ilk defa burada gördüm su maymunu. Ekolojik sistem çok bozuldu, döngü de bozuldu. Yani her yerde çıkıyorlar artık. Çok şaşırdık, kesinlikle. İlk defa gördüğüm için fotoğraflarını da çektim, yeğenlerime göstereceğim" ifadelerini kullandı.