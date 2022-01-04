

%100 Akustik konserleri Küçükçiftlik Park'ta başlıyor. Serinin ilk konserinde 14 Ocak Cuma akşamı saat 19.00'da, usta müzisyen Bülent Ortaçgil ve Türk rock sahnesinin en önemli isimlerinden Kaan Tangöze sahne alacak.

Bülent Ortaçgil

50 yıla yaklaşan müzik hayatına Benimle Oynar Mısın?, Bu Su Hiç Durmaz, Sensiz Olmaz, Eylül Akşamı’nın da aralarında olduğu çok sayıda eser sığdıran Bülent Ortaçgil, klasikleşmiş şarkıları, sesi ve yorumuyla Türkiye’de müzik dünyasının en önemli isimleri arasında yer alıyor. 1999’da çıkardıkları ilk albümden bu yana ülkenin en sevilen gruplarından biri olan Duman’ın solisti Kaan Tangöze ise hem grubuyla hem de solo olarak çalışmalarına ve konserlerine devam ediyor.

Kaan Tangöze

%100 Akustik konserleri 12 Şubat’ta Büyük Ev Ablukada Akustik, 4 Mart’ta Feridun Düzağaç ve Hüsnü Arkan, 18 Mart'ta Fatih Erkoç-Kerem Görsev Trio, 9 Nisan’da ise Levent Yüksel ile devam edecek. URU ve Art-İst Organizasyon tarafından düzenlenen konserlerin biletleri Biletix’te!