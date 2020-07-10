Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, deplasmanda oynadıkları Gaziantep FK maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Alt sıralardan kurtulmak için çok önemli maç oynadıklarını ve mağlup oldukları için üzgün olduğunu belirten Bülent Korkmaz, "Maçtan önce hakeme değinmek istiyorum. Pandemiden önce son Fenerbahçe maçında kötü bir performans ve yanlış kırmızı kartlar gösteren bir hakem vardı ve biz o gün ona rağmen kazanmıştık. Bugün de aynı hakem, Hüseyin Göçek sahadaydı. Verdiği bir penaltı var. Top vücuttan ele geliyor ve penaltı değil ama hakem penaltı verdi. Hakem bugün bu takımın, bu kulübün kaderiyle oynadı. Bizler yüzde yüz konsantrasyonla oynuyorsak hakemlerin de aynı performansı göstermesi lazım. Bu hakemle bir değil iki değil yani daha önce de oldu" ifadelerini kullandı.
"ALINACAK 9 PUAN DAHA VAR"
Ligde kalan üç maçı kazanmaya çalışacaklarını aktaran Korkmaz, "Kendimizle ilgili bakacak olursak da geldiğimiz günden beri pozisyona giriyoruz, öne geçiyoruz ama maçı koparamıyoruz. Maçı rahatlatacak golü bulamıyoruz bir türlü. Artık önümüzde üç maç kaldı. Alınacak 9 puan var ve iki maçı da evimizde oynayacağız. Bu üç maçı kazanıp önümüze bakacağız. Mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.
GAZİANTEP CEPHESİ
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, 3-1 galip bitirdikleri Konyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Ligin dibinden kurtulmak isteyen bir takıma karşı çok iyi mücadele ettiklerini söyleyen ve muhteşem bir geri dönüş yaptıklarını söyleyen Marius Sumudica, "Çok çılgınca bir maç oldu. Çünkü rakibin üzerinde çok fazla baskı vardı. Küme düşme mücadelesi veren bir rakibimiz vardı. Maça iyi başladık, iyi şanslar yakaladık ama geriye düştük. Sonrasında müthiş bir geri dönüş yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ekibimi tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu bizim için. Pandemi sürecinden sonra maç kaybetmedik. Bizimle beraber maç kaybetmeyen Trabzonspor ve bir takım daha var. Çok güzel bir futbol oynadık. Üç gol attık ve Türkiye'ye güzel bir maç izlettik. Aşağıdaki takımlar bizim Konyaspor'a kolay maç vereceğimizi düşündü ama biz öyle yapmadık. Kendi futbolumuzu oynadık. Şu an 41 puana ulaştık ve ligde kaldık. Önümüzde 3 maçımız kaldı. Bu 3 maçı da kazanmak istiyoruz. Çünkü çok karakterli, yürekten oynayan oyuncularımız var. Valimiz, belediye başkanımız, şehrin önde gelenleri ve taraftarlarımız bu takımı seneye de Süper Lig'de izleyecek. O yüzden mutluyum. Onlar bize çok destek verdi. Beni buraya getiren eski başkanımız Adil Sani Konukoğlu'na ve şimdiki başkanımız Mehmet Büyükekşi'ye teşekkür ediyorum. Bize çok destek verdiler, yardımcı oldular" ifadelerini kullandı.
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