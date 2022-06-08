Restoranda bulaşıkçılık yaparken başladığı kick boks'ta iki kez dünya kupası şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu Hasan Demir, hedefinin Konya'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya kazanmak olduğunu söyledi.
Şanlıurfalı Hasan Demir, 11 yaşındayken ailesi ile birlikte Antalya'ya taşındı. Zorlu yaşam şartları nedeniyle 8. sınıfta okulu bırakarak meyve sebze seralarında çalışarak aile bütçesine katkı sağlamaya başladı.
Yaşına rağmen ağır işlerde çalışan Demir, 19 yaşında İzmir'e taşınarak bir restoranda bulaşıkçılık yapmaya başladı.
Bir yakınının tavsiyesiyle kick boksa başlayan Demir, 4 yıl boyunca iş ve spor hayatını bir arada götürdü.
Milli sporcu, iş hayatı ve sporu bir arada yürütmenin zor olması nedeniyle tercih yaparak spor hayatına devam etmeye karar verdi.
Sporculuk yaşamına Antalya'da devam eden Demir, 2018 yılında Avrupa Kupası 2.'si, 2020 ve 2022'de ise Dünya Kupası'nda birincilik alarak başarılarını sürdürüyor.
"TEKRAR ŞAMPİYON OLMAYI BAŞARDIM"
Hasan Demir, AA muhabirine, bir yakınının kick boksu tavsiye etmesiyle en yakın salona giderek, kick boks antrenmanı yaptığını belirtti.
Antrenmanda, bu sporu yapabileceğine inandığını belirten Demir, bulaşıkçılık ile antrenmanları bir arada yürütmeye başladığını söyledi.
Demir, gün içinde 11-12 saat bulaşıkçılık yaptıktan sonra akşamları antrenmanlara gitmenin kendisi için aşırı zor olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"İş yeri değiştirince aşçılığa geçtim. Yaklaşık 1,5 yıl boyunca da hem aşçılık hem de sporu bir arada yürüttüm. Profesyonel olarak kick boks yapmaya başlayıp milli takıma seçilince aşçılığı bırakıp Antalya'ya taşındım. 2018'de Avrupa Kupası'nda 2. ve 2020'de İrlanda'da yapılan Avrupa Kupası'nda ise şampiyon oldum. Bu yıl şubat ayında İstanbul'da düzenlenen dünya kupasında da 86 kiloda low kick kategorisinde şampiyon olmayı başardım."
Haziran ayında Kocaeli'nde yapılacak Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda yine milli takıma seçileceğine inandığını belirten Demir, "Ağustos ayında Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon olmayı hedefliyorum." dedi.
Demir, İslami Dayanışma Oyunları'na antrenörleri Mehmet Köktaş, Latif Ekin ve Recep Turan'ın gözetiminde günde çift antrenmanla hazırlandığını sözlerine ekledi.
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