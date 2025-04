Bulaşık Makinesi Nasıl Temizlenir? Evde En Kolay Bulaşık Makinesi Temizliği

Bulaşık Makinesi Nasıl Temizlenir?

Bulaşık makinelerimiz bize her gün yardımcı olan, evin en önemli parçalarından biri… Hatta evin emektarı bile diyebileceğimiz bulaşık makineleri iyi bir bakımı hak ediyor. Günlük temizlik işlerimizde hayatımızı kolaylaştıran elektronik aletlerine de bakım yapmak gerektiğini bazen unutuyoruz. Hatta çamaşır ve bulaşık makinesi gibi cihazlarla ilgili makine çalışırken kendini temizleyebiliyordur gibi yanlış bir algıya sahibiz. Ancak durum pek de öyle değil… Makinelerimizin teferruatlı parçaları var ve her birinin düzenli şekilde temizlenmesi gerekiyor. Temizlenmeyen makinelerde kötü koku oluşabildiği gibi makinelerin yıkama performansı da düşüyor. Ayrıca bakım ve temizlik yapılmayan makinelerin kullanım ömrü de kısalıyor. Bu nedenle günlük hayatta sıklıkla kullandığınız makinelerin ömrünü uzatmak ve yıkama performanslarını arttırmak için doğru temizlik yöntemlerini uygulamak önemli. Peki bulaşık makinesi evde temizleme yöntemleri neler? Öncelikle bulaşık makinesi temizliğini parçalara göre ayırarak yapmanın işinizi kolaylaştıracağını belirtelim. Ev ortamında kendi imkanlarınızla gerçekleştireceğiniz makine temizliği için pek çok doğal malzemeden yardım alarak bulaşık makinesi temizliğinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bulaşık makinesi nasıl temizlenir sorusunu yanıtlarken, kullanabileceğimiz malzemeler ve temizlenmesi gereken makine bölümlerini ayırarak değerlendirme yapmamız gerekir. Bulaşık makinesi evde temizleme yöntemleri ile ilgili yardım alabileceğiniz pek çok malzeme bulunuyor. Bulaşık makinesi temizliği için kullanabileceğiniz pek çok ürün bulunuyor. Ancak bu ürünlere sahip olmadan her evde kolaylıkla ulaşılabilen malzemelerle de makinenizi kolayca temizleyebilirsiniz. Bu malzemelerin başında ise beyaz sirke geliyor. Beyaz sirke doğal temizleme yöntemleri içinde en çok kullanılan ürün…

O nedenle bulaşık makinesi temizliği yapmak isteyen kişilerin aklına gelen ilk soru bulaşık makinesi sirkeyle temizlenir mi oluyor. Meyve ve sebzelerin yıkanması, zemin temizliği gibi pek çok alanda kullanılan beyaz sirke bulaşık makinesi temizliğinde de imdadımıza yetişiyor. Bulaşık makinesi evde temizleme yöntemlerini uygularken yardım alabileceğimiz malzemeler elbette beyaz sirke ile sınırlı değil. Doğal temizlik dendiğinde akla gelen bir diğer malzeme ise limon tuzudur. Bu nedenle bulaşık makinesi limon tuzuyla temizlenir mi diye merak edenlere cevabınızın evet olduğunu söyleyelim. Beyaz sirkenin beraberinde karbonat, limon tuzu hatta arap sabunundan bile faydalanabilirsiniz. Bulaşık makinesi temizliği yapılmadığı durumlarda makinede kötü koku oluşabileceğinden bahsetmiştik. Kötü koku oluşumu sıkça rastlanılan bir durum olduğu için bulaşık makinesi kokusu nasıl giderilir sorusu sıkça gündeme gelir. Saydığımız doğal malzemeler içinde yer alan beyaz sirke, makinenizde oluşan kötü kokuyla başa çıkabilmek için en etkili malzemelerden biri. Ayrıca koku gibi karşımıza çıkan kireç sorununu ise limon tuzu yardımıyla çözmeniz mümkün. Makinemizin temizliğini yaparken hangi doğal malzemeleri kullanabileceğimizden söz ettik. Şimdi ise sırası ile bulaşık makinesi nasıl temizlenir konusuna bakalım. Az önce bahsettiğimiz gibi bulaşık makinesi temizlerken makinenin parçalarına göre bir temizlik yapılması gerektiğini ifade ettik. Bu parçalar; pervane, filtre, kapı contası ve tahliye hortumu şeklinde sıralanabilir. Bu parçaların temizliğini kolayca nasıl yapabileceğinizi madde madde ayırarak açıklamaya çalışalım.

- Bulaşık makinesi atık filtresi genelde makinenin iç tabanında bulunur. Filtrenin temizliği olmazsa olmazlardandır. Atık filtresinin her beş yıkama sonrasında yapılması önerilir. Filtrenizi temizlemek için öncelikle makineden çıkarmalısınız. Filtrenizde bulunan yemek kalıntılarını ılık su yardımı ile akıtmalısınız. Bunun için eski bir diş fırçasından da yardım alabilirsiniz. Fırçayı çok sert olmamak üzere filtre üzerine uygulayabilirsiniz. Ayrıca daha detaylı bir temizlik istiyorsanız eğer filtrenizde bulunan yemek atıklarını arındırdıktan sonra karbonat ya da sirke yardımıyla filtreyi tekrar yıkayabilirsiniz. Filtre temizliği, bulaşıklarınızın daha iyi şekilde temizlenebilmesi için en önemli adımdır. - Bulaşık makinesi temizliğinde bir diğer parçamız ise suyu bulaşıklara eşit olarak dağıtan pervaneler… Makinelerimiz de biri altta ve diğeri üst kısımda olan iki adet pervane bulunur. Pervanedeki delikler sayesinde su pervaneden çıkarak bulaşıklara ulaşır. Eğer bu deliklerde kir nedeniyle herhangi bir tıkanma söz konusu olur ise bulaşık makinenizin yıkama performansı düşecektir. Bu nedenle püskürtme kollarındaki delikleri kürdan gibi ince bir çubuk yardımı ile temizlemeniz gerekir. Pervanelerin temizliğinin filtre temizliği kadar sık yapılmasına gerek olmayacağını da iletelim.

- Kapı contaları da makinenizin içinde temizlenmesi gereken bölümlerden biri… Kapı contaları, yemek artıkları ve deterjan kalıntıları gibi maddelerle dolabilirler. Bu alanda biriken kirleri temizlemeniz iyi bir verim alabilmeniz için gereklidir. Kapı contalarını temizlerken su ve sabun kullanabilirsiniz. Ancak makineye zarar verebilecek maddeleri kullanmaktan kaçınmalısınız.

- Bulaşık makinenizi temizlerken tahliye boruları da kontrol ederek temizlenmelidir. Özellikle tahliye borusunun kırılmamasına dikkat etmek gerekir. Ezilen ya da kırılan tahliye boruları nedeniyle bulaşıklar pis kalabilir ve makine içinde su kalabilir bu durum da makinenin işlevini yerine getirememesi ile birlikte makinede kötü kokuya neden olacaktır.

- Makine temizlik programı, artık pek çok makinede bulunan ve bulaşık makinenizin kendini temizleyebilmesi için tasarlanan bir uygulamadır. Bu programı makine boş iken kullanmanız gerekir. Bulaşık makinenizin içinde oluşan kir ve kireç gibi sorunları makine yıkama programı ile giderebilirsiniz.

