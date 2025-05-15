BKM, 30'uncu yılında İspanya'dan Latin rüzgarları estiren Grammy ödüllü sanatçı Buika ile, Türkiye’nin arabesk sahnesine damgasını vuran ikon isim Kibariye'yi yeni şarkılar, düetler ve konser serileri için bir araya getirdi.

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Grammy ödüllü, İspanyol şarkıcı Buika, sözü ve bestesi kendisine ait olan 'Tu Bandera'yı Kibariye ile birlikte seslendirdi. İspanyol - Türkçe sözleri ve özgün düzenlemesiyle şarkı, iki ülkenin ve coğrafyanın izlerini taşıyor.

Şubat ayında gerçekleştirdikleri ilk konserler sevenlerinin karşısına çıkan Buika ve Kibariye, şimdi de mayıs ayında dört şehirde düzenlenecek açıkhava konserleriyle müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

BKM’nin 30'uncu yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek turne tarihleri şöyle;

20 Mayıs 2025: Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi

22 Mayıs 2025: İzmir Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu

23 Mayıs 2025: Antalya Açıkhava Tiyatrosu

26 Mayıs 2025: Harbiye Açıkhava Tiyatrosu