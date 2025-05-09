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        Haberler Bilgi Spor Bugünkü maçlar 9 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 9 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        9 Mayıs Cuma günü futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Trendyol Süper Lig'de 35. hafta bugün oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Öte yandan bugünkü maç programına göre; LaLiga, Seria A, Bundesliga'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 9 Mayıs 2025 günün maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 10:38 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:38
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        • 1

          9 Mayıs Cuma gününün maç fikstürü bellli oldu. Bugün birbirinden önemli karşılaşmalar ile sporseverler futbola doyacak. Trendyol Süper Lig’de 35. hafta bugün başlarken LaLiga, Seria A, Bundesliga’da önemli mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 9 Mayıs 2025 bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...

        • 2

          9 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Süper Lig

          20:00 Başakşehir FK - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

          20:00 Gaziantep FK - Alanyaspor (beIN Sports 2)

        • 3

          LaLiga

          22:00 Las Palmas - Rayo Vallecano

        • 4

          Serie A

          21:45 Milan - Bologna

        • 5

          Bundesliga

          21:30 Wolfsburg - Hoffenheim

        • 6

          TFF 3. Lig Play-Off

          15:00 Muşspor - Kütahyaspor

          15:00 Kahramanmaraş İstiklal - Kırıkkalespor

          16:00 Silivrispor - Mazıdağı Fosfat

          20:00 52 Orduspor - Küçükçekmece Sinop

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