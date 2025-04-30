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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 NİSAN 2025 LİSTESİ | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi günün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 30 Nisan 2025 listesi: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        30 Nisan 2025 bugünkü maç programı kritik karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final karşılaşmalarının ilk ayağı bugün sona eriyor. Merak edenler için 30 Nisan Perşembe günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi, Asya AFC Şampiyonlar Ligi, Nesine 3. Lig gibi yerli ve yabancı lig müsabakalarını derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 30 Nisan 2025 listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 12:03 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:03
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        • 1

          30 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı devam edecek. Karşılaşmaların rövanşları ise 6-7 Mayıs'ta oynanacak. Rövanş mücadelelerinin ardından finale kalan 2 takım belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi yanı sıra Asya AFC Şampiyonlar Ligi, Nesine 3. Lig maçlarının başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 30 Nisan 2025 bugünkü maç programı…

        • 2

          UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YARI FİNAL HEYECANI

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor.

          Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final ilk maçları 30 Nisan Çarşamba bugün sona erecek.

          Karşılaşmaların rövanşları ise 6-7 Mayıs'ta oynanacak ve finalistler belirlenecek.

        • 3

          ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

          UEFA Şampyionlar Ligi maçları, TRT 1 kanalı üzerinden ve Tabii Spor platformundan takip edilecek.

        • 4

          UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ - YARI FİNAL

          22:00 Barcelona - Inter (TRT 1)

        • 5

          ASYA AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ - YARI FİNAL

          19:30 Al Nassr - Kawasaki Frontale

        • 6

          TÜRKİYE NESİNE 3. LİG - YÜKSELME PLAY OFF - 1. TUR

          15:00 Ağrı 1970 Spor - Kırıkkale FK

          15:00 Muş Spor Kulübü - Silifke Belediye Spor

          16:00 Amasyaspor Futbol Kulübü - Mazıdağı Fosfat SK

          16:00 Belediye Kütahyaspor - Düzcespor

          16:00 K.Çekmece Sinopspor - Çorluspor 1947

          16:00 Silivrispor - Tire 2021 FK

          16:00 Zonguldakspor FK - Kahramanmaraş İstiklalspor

          20:00 52 Orduspor FK – Pazarspor

        • 7

          RUSYA KUPASI - PREMİER LİG YOLU - FİNAL

          20:30 Zenit - CSKA Moskova

        • 8

          RUSYA KUPASI - BÖLGESEL LİG YOLU - YARI FİNAL - 2. TUR

          18:00 L. Moskova - Rostov

        • 9

          DANİMARKE DBU KUPASI - YARI FİNAL

          19:30 Brondby - Silkeborg

          NORVEÇ ELİTESERİEN

          19:00 Viking - Haugesund

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