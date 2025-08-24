Habertürk
        BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 AĞUSTOS 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte günün maç programı

        Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 24 Ağustos 2025 günün maç takvimi

        Her gün yerli ve yabancı liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugün hangi maçların oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. 24 Ağustos Pazar günün maç programı belli oldu. Buna göre; Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Özellikle Galatasaray ve Trabzonspor'un maçlarına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 24 Ağustos 2025 bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 10:32 Güncelleme: 24.08.2025 - 10:32
        • 1

          24 Ağustos 2025 maç programı açıklandı. Böylece Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga’da hangi maçların oynanacağı belli oldu. Bu akşam yerli ve yabancı liglerde dikkat çeken karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 24 Ağustos 2025 bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...

        • 2

          24 AĞUSTOS 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Trendyol Süper Lig

          19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 1)

          21.30 Zecorner Kayserispor-Galatasaray (beIN Sports 1)

        • 3

          Trendyol 1. Lig

          19.00 Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6)

          19.00 Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

          21.30 Amed SK-Özbelsan Sivasspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

          21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6)

        • 4

          İngiltere Premier Lig

          16.00 Crystal Palace-Nottingham Forest

          16.00 Everton-Brighton

          18.30 Fulham-Manchester United

        • 5

          İspanya La Liga

          18.00 Osasuna-Valencia

          20.30 Villarreal-Girona

          20.30 Real Sociedad-Espanyol

          22.30 Real Oviedo-Real Madrid

        • 6

          İtalya Serie A

          19.30 Como-Lazio

          19.30 Cagliari-Fiorentina

          21.45 Juventus-Parma

          21.45 Atalanta-Pisa

        • 7

          Fransa Ligue 1

          16.00 Lorient-Rennes

          18.15 Toulouse-Brest

          18.15 Le Havre-Lens

          18.15 RC Strasbourg-Nantes

          21.45 Lille-Monaco

        • 8

          Almanya Bundesliga

          16.30 Mainz 05-Köln

          18.30 Borussia Mönchengladbach-Hamburg

        • 9
        Habertürk Anasayfa