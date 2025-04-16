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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 NİSAN 2025 TAKVİMİ: Bugün hangi maçlar var, Şampiyonlar Ligi'nde kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünün maç programı

        Bugünkü maçlar 16 Nisan 2025: Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

        16 Nisan 2025 maç programı ile bugün oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde bugün 2 karşılaşma yapılacak. Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid ile Arsenal'ın mücadelesi için nefesler tutuldu. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 16 Nisan 2025 bugünkü maç fikstürü…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 08:36 Güncelleme: 16.04.2025 - 13:52
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        • 1

          Bugünkü maçlar 16 Nisan 2025 Çarşamba listesi belli oldu. Bugün futbolseverleri heyecan dolu bir maç programı bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşaması bugün oynanacak iki karşılaşma ile tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak. Günün sonucu merakla beklenen mücadelesinde Real Madrid ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Maçların başlangıç saati ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 16 Nisan 2025 bugünkü maç programı…

        • 2

          UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YARI FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları devam ediyor.

          Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde bugün 2 karşılaşma yapılacak.

          Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

        • 3

          16 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ - ÇEYREK FİNAL

          22.00 Inter (İtalya)-Bayern Münih (Almanya) (2-1) (TRT 1)

          22.00 Real Madrid (İspanya)-Arsenal (İngiltere) (0-3) (Tabii Spor)

        • 4

          TFF ELİT U19 LİGİ

          12:00 Sivasspor - Fenerbahçe (Yayın Yok)

          12:00 Galatasaray - Hatayspor (GS TV)

          12:00 Beşiktaş - Konyaspor (Yayın Yok)

        • 5

          DANİMARKA SÜPER LİGİ

          20:00 Silkeborg - Aalborg

          İNGİLTERE PREMİER LİG

          21:30 Newcastle - Crystal Palace

        • 6

          AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ - YARI FİNAL

          13:00 Sydney FC - Lion City

        • 7

          JAPONYA J. LEAGUE

          13:00 Vissel Kobe - Kawasaki Frontale

          13:30 Urawa - Kyoto

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