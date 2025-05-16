16 Mayıs 2025 maç programı belli oldu. Bu akşam hem uluslararası arenada hem de yerel liglerde dikkat çeken karşılaşmalar, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. TFF 2. Lig, Belçika 1. Ligi, İskoçya Premier Ligi, İngiltere Premier Ligi, Portekiz Premier Ligi ve Suudi Arabistan - Pro Lig'de kritik maçlar oynanacak. Özellikle Premier Lig’de zirve yarışını doğrudan etkileyecek mücadeleler için heyecan oldukça yüksek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 16 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...