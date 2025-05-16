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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 MAYIS 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte günün maç programı

        Bugünkü maçlar 16 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Her gün yerli ve yabancı liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugün hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. 16 Mayıs 2025 maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre; TFF 2. Lig, Belçika 1. Ligi, İskoçya Premier Ligi, İngiltere Premier Ligi, Portekiz Premier Ligi ve Suudi Arabistan - Pro Lig'de kritik karşılaşmalar oynanacak. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 16 Mayıs 2025 bugünkü maçlar listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 11:48 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:48
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        • 1

          16 Mayıs 2025 maç programı belli oldu. Bu akşam hem uluslararası arenada hem de yerel liglerde dikkat çeken karşılaşmalar, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. TFF 2. Lig, Belçika 1. Ligi, İskoçya Premier Ligi, İngiltere Premier Ligi, Portekiz Premier Ligi ve Suudi Arabistan - Pro Lig'de kritik maçlar oynanacak. Özellikle Premier Lig’de zirve yarışını doğrudan etkileyecek mücadeleler için heyecan oldukça yüksek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 16 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...

        • 2

          16 MAYIS GÜNÜN MAÇLARI

          Premier Lig

          21:30 Aston Villa - Tottenham (beIN Sports 2)

          22:15 Chelsea - Manchester United (beIN Sports 3)

        • 3

          TFF 2. Lig

          16:00 GMG Kastamonuspor - Altınordu

          16:00 Motolux 68 Aksarayspor - Artı Değer Vanspor FK

        • 4

          Portekiz - Premier Lig

          21:00 Rio Ave - Gil Vicente

          21:00 Famalicao - Casa Pia

        • 5

          Suudi Arabistan - Pro Lig

          18:55 Al Fateh - Al Hilal Riyadh

          19:40 Al Orubah - Al Khaleej

          21:00 Al Nassr - Al Taawon

        • 6

          Belçika 1. Ligi

          21:45 Oud Heverlee Leuven - Westerlo

        • 7

          İskoçya Premier Ligi

          21:45 Livingston- Partick Thistle

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