        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 EYLÜL 2025: Bugün hangi maçlar var? 10 Eylül Çarşamba bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugün hangi maçlar var? 10 Eylül Çarşamba bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin 6. haftası tamamlandı ve gözler lig maçlarına çevrildi. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta 13 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Bugün ise birçok hazırlık maçı ve dünyanın diğer liglerinden maçlar oynanacak. Bu noktada 10 Eylül 2025 maç programı araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 10 Eylül 2025 bugünkü maçlar ve karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Giriş: 10.09.2025 - 10:36 Güncelleme: 10.09.2025 - 10:36
        • 1

          Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin 6. haftası sona ererken 10 Eylül Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Günün maç programında birçok hazırlık maçı ve dünyanın diğer liglerinden maçlar bulunuyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 10 Eylül 2025 bugünkü maç programı…

        • 2

          10 EYLÜL 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          UEFA Kadınlar Avrupa Kupası - 1. Eleme Turu

          16:00 Partizani - Spartak

          17:00 Koge - Farul

          19:00 Nordsjaelland - KuPS

          19:00 Rosenborg - PSV

          19:00 SFK 2000 - Fomget Gençlik

          20:00 Grasshopper - Kazygurt

          21:00 Inter - Hibernian

          21:35 Glasgow C. - Athlone Town

        • 3

          Hazırlık Maçları Kulüpler

          12:30 Olympic - Brisbane

          13:00 Vejle - Midtjylland

          20:30 Albacete - Quintanar

          20:30 Alcorcon - Leonesa

        • 4

          Galler Lig Kupası

          21:45 Barry Town - Llanelli Town

          21:45 Caernarfon - Holywell

          21:45 Cambrian - Cardiff MU

          21:45 Connah's - The New Saints

          21:45 Haverfordwest - Swansea U21

          21:45 Newtown - Bala Town

          21:45 Penybont - Briton Ferry

        • 5

          Rusya Kupası

          13:00 Temp Barnaul - Znamya Truda

          14:30 Kosmos - Veles Moskova

          16:00 PSK Dinskaya - Dinamo St

          16:00 Volna NGO - Tyumen

          16:00 Zenit Pz - Volgar

          17:00 Luki-Energiya - Cherepovets

          17:00 Mashuk - Pavlovskaya

          17:00 T. Telec Ivan - Dinamo Vologda

          18:00 Fankom - Khimik

          19:30 Kristall MEZ - Ak. Tambov

          Suomen Kupası - Yarı Final

          20:00 Kuopion - Jaro

        • 6

          Sırbistan Kupası

          16:30 Dobanovci - Indija

          16:30 Jedinstvo K - FK Sloven Ruma

          16:30 Korićani - S. Uzice

          16:30 Naftagas - Smederevo

        • 7

          Hırvatistan Kupası

          17:30 Dinamo Predavac - D. Zagreb

          17:30 Dugo Selo - L. Zagreb

          17:30 Krizevci - Mladost Zdralovi

          17:30 Kurilovec - Oriolok Oriovac

          17:30 Libertas - HNK Gorica

          17:30 Slavonija Pozega - Bijelo Brdo

          17:30 Varteks - Sibenik

          17:30 Vukovar - Cibalia

        • 8

          Federasyon Kupası

          18:30 Minera - Melilla

          20:00 Bergantinos - Marino Luanco

          20:00 Ceuta 6 de Junio - Orihuela

          20:00 Formentera - Ibiza Pitiusas

          20:00 Terrassa - Monzon

          20:30 Ejea - Tona

          21:00 Atlètic Lleida - Tudelano

          21:00 CD Laguna - Toledo

          21:00 Huetor Tajar - Bollullos

          21:00 Laredo - Ourense

          21:00 Un. Molinense - Xerez

          21:00 Varea - Moralo

          21:30 Estradense - Covadonga

          21:30 Jaraíz - Coria

          21:30 San Sebastian R. - Alfaro

          21:30 Zamora - Amorebieta

