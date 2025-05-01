1 Mayıs 2025 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde yarı final heyecanı yaşanacak. Karşılaşmaların rövanşları ise 8 Mayıs'ta oynanacak. Rövanş mücadelelerinin ardından finale kalan 2 takım belli olacak. Futbolseverler maçların başlangıç saati ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 1 Mayıs 2025 bugünkü maçlar…