        BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 KASIM 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de derbi heyecanı!

        Bugünkü maç programı 1 Kasım 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        1 Kasım 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray ile Trabzonpor, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. La Liga'da ise Real Madrid - Valencia maçı oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 1 Kasım 2025 maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Giriş: 01.11.2025 - 11:55 Güncelleme: 01.11.2025 - 11:55
        • 1

          1 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Suudi Arabistan Pro Lig, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A, İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig, Trendyol 1. Lig ve Trendyol Süper Lig’de önemli karşılaşmalar oynanacak. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, sahasında Trabzonpor ile kozlarını paylaşacak. La Liga’da ise Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Valencia ile mücadele edecek. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 1 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi…

        • 2

          1 KASIM 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

          Trendyol Süper Lig

          17:00 Göztepe - Gençlerbirliği (beIN SPORTS 2)

          20:00 Galatasaray - Trabzonspor (beIN SPORTS 1)

        • 3

          Trendyol 1. Lig

          13:30 Keçiörengücü - Sarıyer (TRT Spor)

          16:00 Ümraniyespor - Sivasspor (TRT Spor)

          19:00 Serik Spor - Adana Demirspor (TRT Spor)

        • 4

          İngiltere Premier Lig

          18:00 Brighton & Hove Albion - Leeds United (beIN Connect)

          18:00 Crystal Palace - Brentford (beIN Connect)

          18:00 Fulham - Wolverhampton (beIN Connect)

          18:00 Nottingham Forest - Manchester United (beIN Sports MAX 2)

          18:00 Burnley - Arsenal (beIN Sports 3)

          20:30 Tottenham - Chelsea (beIN Sports 3)

          23:00 Liverpool - Aston Villa (beIN Sports 3)

        • 5

          İspanya La Liga

          16:00 Villarreal - Rayo Vallecano (S Sport, S Sport Plus)

          18:15 Atletico Madrid - Sevilla (S Sport, S Sport Plus)

          20:30 Real Sociedad - Athletic Bilbao (S Sport, S Sport Plus)

          23:00 Real Madrid - Valencia (S Sport, S Sport Plus)

        • 6

          İtalya Serie A

          17:00 Udinese - Atalanta (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Sport 1)

          20:00 Napoli - Como (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Sport 1)

          22:45 Cremonese - Juventus (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Sport 1)

        • 7

          Fransa Ligue 1

          19:00 PSG - Nice (beIN Sports 4)

          21:00 Monaco - Paris FC (beIN Sports 4)

          23:05 Auxerre - Marsilya (beIN Sports 4)

        • 8

          Almanya Bundesliga

          17:30 St. Pauli - Mönchengladbach (S Sport Plus)

          17:30 Union Berlin - Freiburg (S Sport Plus)

          17:30 RB Leipzig - Stuttgart (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

          17:30 Heidenheim - Eintracht Frankfurt (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)

          17:30 Mainz 05 - Werder Bremen

          20:30 Bayern Münih - Bayer Leverkusen (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

        • 9

          Suudi Arabistan Pro Lig

          16:30 Al Taawon - Al-Qadsiah

          17:35 Al Khaleej - Al Ittihad-Jeddah

          20:30 Al Nassr - Al Fayha (S Sport Plus)

        • 10
