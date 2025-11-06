Bugünkü maçlar 6 Kasım 2025 takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 6 Kasım 2025 Perşembe listesi futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta, UEFA Avrupa Ligi'nde ise dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Bugün iki ligde toplam 36 maç oynanacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor ise Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı konuk edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 6 Kasım 2025 UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç fikstürü ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
6 Kasım 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Buna göre UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta, UEFA Avrupa Ligi'nde ise dördüncü hafta heyecanı bu akşam başlayacak. 6 Kasım Perşembe günü temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsunspor sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen ile mücadele edecek. Samsunspor ise Konferans Ligi'nin 3. haftasında Hamrun Spartans ile karşılaşacak. Kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler 6 Kasım 2025 UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç fikstürü ile karşılaşmaların başlangıç saatlerine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA KONFERANS LİGİ VE UEFA AVRUPA LİGİ’NDE HEYECAN DEVAM EDİYOR!
UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta maçları, UEFA Avrupa Ligi'nde ise dördüncü hafta maçları yapılacak. Bugün iki ligde toplam 36 maç oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek.
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında bugün sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile karşılaşacak.
VIKTORIA PLZEN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı, 6 Kasım 2025 Perşembe bugün TSİ 23.00'te başlayacak. Mesta Stadı'nda oynanacak müsabaka, TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Mücadeleyi Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak.
SAMSUNSPOR-HAMRUN SPARTANS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Samsunspor-Hamrun Spartans maçı, 6 Kasım 2025 Perşembe bugün TSİ 20.45'te başlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Müsabakayı Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev yönetecek. Sariyev'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Sergei Vassyutin ile Denis Labashov üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Arman Ismuratov olacak.
6 KASIM 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi
20:45 Malmö FF - Panathinaikos
20:45 Salzburg - Go Ahead Eagles
20:45 Sturm Graz - Nottingham Forest (TRT Tabii Spor 1)
20:45 Dinamo Zagreb - Celta Vigo
20:45 Midtjylland - Celtic
20:45 Basel - FCSB (TRT Tabii Spor 3)
20:45 Kızılyıldız - Lille (TRT Tabii Spor)
20:45 Utrecht - Porto
20:45 Nice - Freiburg (TRT Tabii Spor 3)
23:00 Bologna - Brann (TRT Tabii Spor 3)
23:00 Aston Villa - Maccabi Tel Aviv
23:00 Ferencvaros - Ludogorets Razgrad
23:00 Sporting Braga - Genk
23:00 Rangers - Roma (TRT Tabii Spor)
23:00 PAOK - Young Boys
23:00 Viktoria Plzen - Fenerbahçe (TRT 1)
23:00 Stuttgart - Feyenoord (TRT Tabii Spor 2)
23:00 Real Betis - Lyon (TRT Tabii Spor 1)
UEFA Konferans Ligi
20:45 Sparta Prag - Rakow Czestochowa
20:45 Samsunspor - Hamrun Spartans (TRT 1)
20:45 Celje - Legia Varşova
20:45 Noah - Sigma Olomouc
20:45 Mainz 05 - Fiorentina (TRT Tabii Spor 4)
20:45 KuPS Kuopio - Slovan Bratislava
20:45 Shakhtar Donetsk - Breidablik (TRT Tabii Spor 5)
20:45 AEK Larnaca - Aberdeen
20:45 AEK Atina - Shamrock Rovers
23:00 Crystal Palace - AZ Alkmaar (TRT Tabii Spor 4)
23:00 Hacken - RC Strasbourg
23:00 Dynamo Kiev - Zrinjski Mostar
23:00 Lincoln Red Imps - Rijeka
23:00 Rapid Wien - Universitatea Craiova
23:00 Rayo Vallecano - Lech Poznan
23:00 Lausanne Sports - Omonia Nicosia
23:00 Shelbourne - Drita
23:00 Shkendija - Jagiellonia Bialystok
THY Avrupa Ligi
20:45 Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL (S Sport)
21:00 Dubai Basketball - Hapoel Tel Aviv
22:30 Baskonya - Virtus Bologna
23:00 Makkabi Tel Aviv - Monako
23:00 Paris - Bayern Münih
