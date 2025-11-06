Habertürk
        BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 6 KASIM 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları!

        Bugünkü maçlar 6 Kasım 2025 takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 6 Kasım 2025 Perşembe listesi futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta, UEFA Avrupa Ligi'nde ise dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Bugün iki ligde toplam 36 maç oynanacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor ise Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı konuk edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 6 Kasım 2025 UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç fikstürü ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 09:56 Güncelleme: 06.11.2025 - 09:56
        • 1

          6 Kasım 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Buna göre UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta, UEFA Avrupa Ligi'nde ise dördüncü hafta heyecanı bu akşam başlayacak. 6 Kasım Perşembe günü temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsunspor sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen ile mücadele edecek. Samsunspor ise Konferans Ligi'nin 3. haftasında Hamrun Spartans ile karşılaşacak. Kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler 6 Kasım 2025 UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç fikstürü ile karşılaşmaların başlangıç saatlerine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        • 2

          UEFA KONFERANS LİGİ VE UEFA AVRUPA LİGİ’NDE HEYECAN DEVAM EDİYOR!

          UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta maçları, UEFA Avrupa Ligi'nde ise dördüncü hafta maçları yapılacak. Bugün iki ligde toplam 36 maç oynanacak.

          UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek.

          Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında bugün sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile karşılaşacak.

        • 3

          VIKTORIA PLZEN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı, 6 Kasım 2025 Perşembe bugün TSİ 23.00'te başlayacak. Mesta Stadı'nda oynanacak müsabaka, TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

          Mücadeleyi Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak.

        • 4

          SAMSUNSPOR-HAMRUN SPARTANS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Samsunspor-Hamrun Spartans maçı, 6 Kasım 2025 Perşembe bugün TSİ 20.45'te başlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

          Müsabakayı Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev yönetecek. Sariyev'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Sergei Vassyutin ile Denis Labashov üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Arman Ismuratov olacak.

        • 5

          6 KASIM 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

          UEFA Avrupa Ligi

          20:45 Malmö FF - Panathinaikos

          20:45 Salzburg - Go Ahead Eagles

          20:45 Sturm Graz - Nottingham Forest (TRT Tabii Spor 1)

          20:45 Dinamo Zagreb - Celta Vigo

          20:45 Midtjylland - Celtic

          20:45 Basel - FCSB (TRT Tabii Spor 3)

          20:45 Kızılyıldız - Lille (TRT Tabii Spor)

          20:45 Utrecht - Porto

          20:45 Nice - Freiburg (TRT Tabii Spor 3)

        • 6

          23:00 Bologna - Brann (TRT Tabii Spor 3)

          23:00 Aston Villa - Maccabi Tel Aviv

          23:00 Ferencvaros - Ludogorets Razgrad

          23:00 Sporting Braga - Genk

          23:00 Rangers - Roma (TRT Tabii Spor)

          23:00 PAOK - Young Boys

          23:00 Viktoria Plzen - Fenerbahçe (TRT 1)

          23:00 Stuttgart - Feyenoord (TRT Tabii Spor 2)

          23:00 Real Betis - Lyon (TRT Tabii Spor 1)

        • 7

          UEFA Konferans Ligi

          20:45 Sparta Prag - Rakow Czestochowa

          20:45 Samsunspor - Hamrun Spartans (TRT 1)

          20:45 Celje - Legia Varşova

          20:45 Noah - Sigma Olomouc

          20:45 Mainz 05 - Fiorentina (TRT Tabii Spor 4)

          20:45 KuPS Kuopio - Slovan Bratislava

          20:45 Shakhtar Donetsk - Breidablik (TRT Tabii Spor 5)

          20:45 AEK Larnaca - Aberdeen

          20:45 AEK Atina - Shamrock Rovers

        • 8

          23:00 Crystal Palace - AZ Alkmaar (TRT Tabii Spor 4)

          23:00 Hacken - RC Strasbourg

          23:00 Dynamo Kiev - Zrinjski Mostar

          23:00 Lincoln Red Imps - Rijeka

          23:00 Rapid Wien - Universitatea Craiova

          23:00 Rayo Vallecano - Lech Poznan

          23:00 Lausanne Sports - Omonia Nicosia

          23:00 Shelbourne - Drita

          23:00 Shkendija - Jagiellonia Bialystok

        • 9

          THY Avrupa Ligi

          20:45 Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL (S Sport)

          21:00 Dubai Basketball - Hapoel Tel Aviv

          22:30 Baskonya - Virtus Bologna

          23:00 Makkabi Tel Aviv - Monako

          23:00 Paris - Bayern Münih

        • 10
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Habertürk