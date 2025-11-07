Habertürk
        7 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ | Bu akşam televizyonda hangi diziler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı

        7 Kasım 2025 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

        İzleyiciler hemen hemen her gün olduğu gibi bugün de ''Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. Ulusal kanalların 7 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Gündüz ve öğle kuşağında programlar ve dizi tekrarları yayınlanırken, akşam kuşağında ise birbirinden farklı türde diziler ekrana gelecek. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 112. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca İşte 7 Kasım 2025 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 14:07 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:07
        • 1

          Kanalların 7 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece ‘’Hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?’’ soruları yanıt buldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV’nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti 112. bölümü ile nefes kesecek. Peki, bu akşam televizyonda başka neler var? İşte,7 Kasım 2025 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Arka Sokaklar

          00:15 Güller ve Günahlar

          02:30 Poyraz Karayel

          04:30 Üç Kız Kardeş

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Yeni Gelin

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Kızılcık Şerbeti

          00:15 Bereketli Topraklar

          02:45 Veliaht

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:00 Bir Gece Masalı

          07:00 Kahvaltı Haberleri

          08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Aynadaki Yabancı

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Aşk ve Gözyaşı

          00:20 Kuruluş Orhan

          03:20 Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Aile Şerefi

          22:00 Hayat Öpücüğü

          23:45 Hayat Öpücüğü

          02:00 Yüksek Sosyete

          04:00 Hanım Köylü

          05:30 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:38 İstiklal Marşı

          05:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:30 Kalk Gidelim

          09:20 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:30 Gönül Dağı

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Taşacak Bu Deniz

          00:15 Teşkilat

          03:00 Seksenler

          04:05 Lingo Türkiye

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Ben Onun Annesiyim

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Ben Onun Annesiyim

          23:45 Ben Leman

          02:30 Sahtekarlar

          04:45 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

          7 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
