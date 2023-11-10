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        Haberler Gündem Bugün toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 10 Kasım Cuma bugün İETT, EGO, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ve otobüsler bedava mı?

        Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İşte 10 Kasım Cuma günü toplu taşıma tarifesi

        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yılı nedeniyle bugün Türkiye'nin dört bir yanında anma törenleri düzenlenecek. 10 Kasım Cuma günü yani bugün toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı sorgulanıyor. İşte Bugün 10 Kasım Cuma günü İETT, EGO, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ve otobüsler toplu taşıma tarifesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 07:14 Güncelleme: 10.11.2023 - 07:14
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        • 1

          Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yıl dönümünde tüm ülkede anılıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de törenlerle karşılanan 10 Kasım gününde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı gündemdeki yerini aldı. Peki, 10 Kasım bugün toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte detaylar...

        • 2

          10 KASIM'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

          10 Kasım'da toplu taşıma araçları ücretsiz olmayacak, aynı ücret tarifesi geçerli olacak. Toplu taşıma araçları dini ve milli bayramlarda ücretsiz hizmet vermektedir. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi 10 Kasım'da İETT (otobüs, metrobüs, metro, tramvay) ücretsiz olarak hizmet vermeyecek ve normal ücret tarifesi uygulayacak.

        • 3

          Cuma günü ülke genelinde kamu kurumlarında, okullarda ve çeşitli yerlerde etkinlikler düzenlenecek ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. yıl dönümü anılacak.

        • 4

          10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

          10 Kasım Atatürk'ü Anma veya Atatürk haftası olarak farklı isimlerde kutlanıyor. 10 Kasım 1938 yılında Atatürk'ün vefatının ardından Ulusal Yas ilan edilmiştir.10 Kasım tarihi resmi tatil değildir. Bu yıl 10 Kasım cuma gününe denk gelmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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