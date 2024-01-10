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        Haberler Gündem Bugün okullar tatil mi? 11 Ocak 2024 Perşembe bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar kar tatili edildi mi ve okul var mı, yok mu?

        Bugün (11 Ocak Perşembe) okullar tatil mi?

        "Bugün okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini alırken milyonlarca çocuk bu sorunun cevabını araştırıyor. Yurt genelinde devam eden soğuk ve karlı hava başta eğitim hayatını olmak üzere tüm şehir yaşamını olumsuz etkiliyor. Bugün bazı illerde tatil ilan edilirken gözler bugüne döndü. Peki, bugün (11 Ocak Perşembe) İstanbul, İzmir, Ankara'da okullar tatil mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 08:57 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:48
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        • 1

          Bugün okullar tatil mi? Türkiye geç de olsa kış mevsiminin etkilerine girmeye başladı. Yurt genelinde bastıran soğuklar ve karlı hava hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Şimdi ebeveynler ve çocuklar hava durumundan yola çıkarak, "Bugün okullar tatil mi?" diye araştırmaya başladı. Bugün, olumsuz hava şartları nedeniyle birçok ilçede okullar tatil edildi. Peki, bugün (11 Ocak Perşembe) okullar tatil mi? İşte, detaylar...

        • 2

          11 OCAK PERŞEMBE İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

          11 Ocak Perşembe günü okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Bugün için okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          11 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

          Çanakkale genelinde etkili olan kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve beklenen buzlanma sebebiyle 11 Ocak 2024 Perşembe günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilecektir. Yine il genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, aynı gün il genelinde hamile personeller ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

          ÇANAKKALE

          Çanakkale’de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Lapseki ilçesinde bugün eğitime 1 gün ara verildi.

          TEKİRDAĞ

          Tekirdağ'da kar yağışı sonrasında olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar bugün tatil edildi.

          Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün eğitime ara verileceği duyuruldu. Açıklamada, "Süleymanpaşa ilçemizdeki resmi ve özel tüm okullarımızda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimizde 11 Ocak günü 1 gün süre ile Şarköy ve Malkara ilçelerimizde 11 Ocak Perşembe günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca Malkara, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerimizdeki engelli ve hamile kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacak" ifadeleri kullanıldı.

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