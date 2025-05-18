Bugün okul var mı? 19 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, yarım gün mü?
"19 Mayıs'ta okullar tatil mi, yarım gün mü?" sorusu gündeme geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bayram kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenirken 19 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Okullar, kamu kurumları ve bankaların durumu araştırılıyor. İşte merak edilenler...
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Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, tatil araştırmaları hız kazandı. Her yıl olduğu gibi bu özel günde kamu kurumları kapalı olacak. Öğrenciler ve veliler ise "19 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, yarım gün mü?" sorularına yanıt arıyor. İşte 19 Mayıs tatiliyle ilgili merak edilen detaylar...
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19 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Yani 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü tüm kamu kurum ve kuruluşları, ilkokul, ortaokul, liseler, üniversiteler, bankalar, noterler ve resmi daireler kapalı olacak.
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Ancak okullarda düzenlenecek olan etkinliklere katılan öğrenciler, gösterilerini gerçekleştirmek için okula gidecekler.
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19 MAYIS BAYRAMI HAKKINDA
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır.
Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.
Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.