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        Haberler Bilgi Gündem BUGÜN OKUL VAR MI? 23 Nisan Çarşamba okullar tatil mi? 23 Nisan okullar açık mı, ders var mı?

        23 Nisan bugün okul var mı, ders işlenecek mi?

        Resmi tatil takvimi merak konusu olmaya devam ederken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. 23 Nisan bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Bilindiği gibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Peki, bu özel günde okullar tatil mi? 23 Nisan okullar açık mı, ders var mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 00:36 Güncelleme: 23.04.2025 - 00:36
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        • 1

          Tatili dört gözle bekleyen öğrenciler ve çalışanlar için takvimler 23 Nisan’a çevrildi. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birlikte, bu özel günün 2025 yılında resmi tatil olup olmadığı ve okulların durumu gündeme geldi. Çarşamba gününe denk gelen 23 Nisan’da okullarda ders işlenecek mi, yoksa tatil mi yapılacak? İşte MEB'in yayımladığı takvime göre 23 Nisan’a dair tüm detaylar...

        • 2

          23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

          23 Nisan Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilen bir gündür. Bu gün, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanır. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Türk milletinin egemenlik hakkını kazandığı tarihi bir gündür.

        • 3

          23 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

          Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü çocuklara ithaf etmiştir ve o günden itibaren her yıl 23 Nisan, çocukların bayramı olarak da kutlanmaktadır. Bu nedenle 23 Nisan resmi tatildir, devlet dairelerinin, okulların ve birçok iş yerinin tatil olduğu bir gündür.

        • 4

          23 NİSAN'IN ANLAM VE ÖNEMİ

          Her yıl 23 Nisan tarihinde kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen ve dünyada çocuklara adanmış ilk ve tek bayram olma özelliğini taşıyan anlamlı bir gündür.

          23 Nisan 1920, Türk milletinin kendi kaderini tayin etme yolunda attığı en önemli adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündür. Bu tarih, milli egemenliğin halk iradesine bırakıldığını simgeler. Aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gündür.

          Mustafa Kemal Atatürk, bu önemli günü sadece bir siyasi dönüm noktası olarak değil, aynı zamanda geleceğin teminatı olan çocuklara adanmış bir bayram olarak ilan etmiştir.

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