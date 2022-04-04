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Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Ramazan Ayı 3. günü için iftar menüsü önerileri

Ramazan Ayı'nın 3. günü için iftar menüsü önerileri!

Ramazan ayının başlamasıyla iftar menüleri de en çok araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Her gün evde yemek yapmanın belki de en zor tarafı "Bugün ne pişirsem?" Sorusuna yanıt aramak. İşte bugün iftara ne yapacağına karar veremeyen vatandaşlarımız için 4 Nisan Pazartesi İftar menüsü önerileri...

04.04.2022 - 17:33 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte 4 Nisan Pazartesi iftar menüsü...

  • İFTAR MENÜSÜ ÖNERİLERİ

    SEBZELİ TAVUK ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

    Yarım çay bardağı sıvıyağ

    3 adet tavuk göğsü

    1 adet büyük boy havuç

    2 adet büyük boy patates

    4 su bardağı su

    SEBZELİ TAVUK ÇORBASI TERBİYESİ

    2 yemek kaşığı tereyağı

    4 yemek kaşığı un

    SEBZELİ TAVUK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    Orta boy bir tencerenin içine tavukları koyun. Üzerine 3 su bardağı kadar su ilave edin ve güzelce haşlayın. Haşladıktan sonra tavukları çıkarın. Suyunu bir kenarda bekletin. Tavukları ufak ufak doğrayın.

    Patatesi ve havuçları küp küp doğrayın. Orta boy bir tencerenin içerisine sıvı yağı alın. Üzerine havuç ve patatesleri ekleyerek yumuşayana kadar kavurun. Kavrulan sebzelerin üzerine tereyağı ve unu ilave ederek kavurmaya devam edin.

    Üzerine ayırdığınız tavuk suyunu dökün. Daha sonra içerisine haşlanmış tavukları ekleyerek bir süre daha kaynatın. Tüm sebzeler güzelce yumuşadığında çorbayı ocaktan alın ve sıcak sıcak servis edin. 

  • İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

    SAÇ KAVURMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

    ½ kg kuzu eti

    2 tane sivribiber

    2 tane domates

    2 tane orta boy kuru soğan

    1 bardak sıvı yağ (kuyruk yağı da konulabilir)

    Karabiber

    Tuz

    Pul biber,

    Kekik

    SAÇ KAVURMA NASIL YAPILIR?

    Sıvı yağı saça koyun, ardından doğranmış etleri ilave edin. Suyunu çekene kadar eti kavurun. Yarım çay bardağı su dökerek suyun çekmesini sağlayın. Sonra ince ince doğranmış soğanları ilave edin. Tavanın kapağını kapatarak eti kavurun, doğranmış biber ve domatesleri ekleyin. Kapağı kapalı halde aralayarak arada karıştırın. Son olarak tuz, karabiber, kekik ve pul biber ekleyerek pişmeye bırakın. Pişen etleri servise alın. Afiyet olsun.

  • AKDENİZ SALATASI MALZEMELERİ

    4 yaprak marul

    2 yaprak lolorosso

    4 adet cherry domates

    1 adet sarı biber

    1/2 çay bardağı siyah zeytin(Dilimlenmiş)

    100 gram beyaz peynir

    Sosu İçin;

    3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

    1/2 adet limon suyu

    1 yemek kaşığı nar ekşisi

    1 çay kaşığı tuz

    1 çay kaşığı karabiber

    AKDENİZ SALATASI NASIL YAPILIR?

    Bir kasede karabiber dışında diğer sos malzemelerini karıştırın.

    Sebzelerin hepsini güzelce yıkayın ve mümkünse yapraklı olanları yaklaşık 20 dakika sirkeli suda bekletin.

    Sebzeleri kurutun.

    Yapraklı olanları bıçak değdirmeden eliniz ile kopartarak kaseye ekleyin.

    Domatesleri ortadan ikiye bölün.

    Eğer çeri domatesler büyük ise üçe bölebilirsiniz.

    Domatesleri ekleyin.

    Sarı biberi kare şeklinde doğrayın.

    Siyah zeytinler ile birlikte kaseye ekleyin.Hepsini karıştırın.

    Sosu da ekleyerek harmanlayın.

    Son olarak beyaz peyniri küp şeklinde doğrayın, kaseye ekleyin.

    Üzerine biraz karabiber serperek, servis edebilirsiniz.

  • İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

    SUPANGLE İÇİN MALZEMELER

    5 su bardağı süt

    4 tatlı kaşığı un

    3 yemek kaşığı kakao

    1 su bardağı toz şeker

    100 gram bitter çikolata

    2 yemek kaşığı tereyağı

    SUPANGLE NASIL YAPILIR?

    Soğuk sütü derin bir tencereye aktarın. Un, kakao ve toz şeker ekledikten sonra bir çırpıcı yardımıyla tüm malzemeyi karıştırın.

    Toz şeker tamamen eridiğinde supangle karışımını kısık ateşte pişirin. Hafif kabarmaya başlayan tatlıya bitter çikolata parçalarını ekleyip tatlının kendi sıcaklığıyla erimesini sağlayın.

    Kıvam alan supangleye tereyağı ilave edip ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam alması için blender ya da mikser yardımıyla karıştırdığınız supangleyi servis kaselerine paylaştırın. Eğer dilerseniz sütle ıslatılmış kek parçalarına servis kaselerinin tabanına yerleştirin. Oda sıcaklığında ılınan tatlıları soğuması için buzdolabına kaldırın. Damla çikolata parçaları ile süsledikten sonra supangleniz yenmeye hazır!

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