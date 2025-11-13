Bugün ne günü, 13 Kasım ne günü? Dünya İyilik Günü anlam ve önemi nedir?

Bugün ne günü, 13 Kasım ne günü? Dünya İyilik Günü anlam ve önemi nedir?

13 Kasım Dünya İyilik Günü, dünya çapında iyilik, hoşgörü ve yardımseverliği teşvik etmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu önemli günün amacı, iyiliğin bulaşıcı bir etkiye sahip olduğunu hatırlatarak, bireyleri pozitif eylemlerle toplumsal uyuma katkıda bulunmaya davet etmektir. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

13 KASIM NE GÜNÜ?

REKLAM advertisement1

13 Kasım Dünya İyilik Günü, 1998 yılında World Kindness Movement (Dünya İyilik Hareketi) adlı uluslararası bir sivil toplum kuruluşu tarafından ilan edilen bir gündür. Dünya çapında iyilik, hoşgörü ve yardımseverliği teşvik etmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu özel günün kökeni, 1997'de Tokyo'da yapılan ve dünya genelinden iyilik odaklı STK'lerin katıldığı bir konferansa dayanır. Bu konferans sonrası, iyilik hareketlerini dünya genelinde yaygınlaştırmak ve daha bilinçli bir toplumsal farkındalık yaratmak için "Dünya İyilik Günü" ilan edilmiştir.

Dünya İyilik Günü'nde, insanların birbirine nazik davranması, empati kurması, yardımlaşma ve dayanışma göstermesi teşvik edilir. Günün amacı, iyiliğin bulaşıcı bir etkiye sahip olduğunu hatırlatarak, bireyleri pozitif eylemlerle toplumsal uyuma katkıda bulunmaya davet etmektir.