11 Nisan ne günü? 11 Nisan tarihinde yaşanan önemli olaylar
Miladi takvime göre yılın 101. gününe girilirken 11 Nisan tarihinde yaşanan önemli olaylar gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise bir konuya farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Peki, "Bugün ne günü, 11 Nisan ne günü?" İşte 11 Nisan tarihinde yaşanan önemli olaylar...
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Bugün ne günü sorusu günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. 11 Nisan dünya tarihinde pek çok olayın yaşandığı bir gündür. Toplumsal farkındalık ve bilinçlenme yaratmak adına her yıl 11 Nisan tarihi tüm dünyada “Dünya Parkinson Hastalığı Günü” olarak ilan edilmiştir. Peki, "11 Nisan ne günü?" İşte 11 Nisan tarihinde meydana gelen olaylar ve özel günler...
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11 NİSAN NE GÜNÜ?
Parkinson hastalığı var olan tedavilerle semptomların iyileştirilebildiği ve hastanın yaşamını daha az engeller hale getirilebildiği tek nörodejeneratif hastalıktır. Parkinson’da erken tedavinin hastalığın ilerlemesini geciktirmeye yardımcı olduğu ve kaliteli yaşam süresini uzattığı yönünde bilgiler mevcuttur. Bu nedenle toplumsal farkındalık ve bilinçlenme yaratmak adına her yıl 11 Nisan tarihi tüm dünyada “Dünya Parkinson Hastalığı Günü” olarak ilan edilmiştir.
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11 NİSAN TARİHİNDE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR
491 - Flavius Anastasius, Bizans İmparatoru oldu.
1899 - İspanya, Puerto Rico'yu ABD'ye bıraktı.
1905 - Einstein, görelilik kuramını açıkladı.
1919 - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kuruldu.
1919 - Singapur, Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'ndan bağımsızlığını ilân etti.
1919 - 15. Kolordu Komutanlığına atanan Kâzım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa'yı Şişli'deki evinde ziyaret etti.
1920 - Damat Ferid, Kuvâ-yi Milliye aleyhinde bildiri yayınladı.
1920 - Meclis-i Mebûsan kapatıldı.
1930 - Sultanahmet'te büyük kadın mitingi yapıldı. Türk Kadınlar Birliği'nin düzenlediği mitingde, "kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması" kutlandı.
1939 - İngiltere'den alınacak 58 lokomotifin teslimine ilişkin sözleşme imzalandı.
1957 - Halk gazetesi sahibi Ratip Tahir Burak, bir karikatürü nedeniyle tutuklandı.
1963 - Türkiye Zirai Donatım Kurumu (TZDK) Adapazarı Traktör Fabrikası kuruldu.
1965 - ABD'nin orta-batı eyaletlerinde çıkan kasırgalarda 256 kişi öldü.
1967 - "Kadınlar I-ıh Derse" adlı oyun İstanbul'da yasaklandı. Başrol oyuncusu Lale Oraloğlu açlık grevine başladı.
1970 - Apollo 13 uzaya fırlatıldı.
1972 - Kasım 1967'den sonra Amerikan B-52'ler, Vietnam'ı ilk kez yeniden bombalamaya başladılar.
1975 - Türk-Irak petrol boru hattının Irak ayağının yapımına başlandı.
1975 - Bursa'da Uludağ, Elazığ'da Fırat, Samsun'da Ondokuz Mayıs ve Konya'da Selçuk Üniversitelerinin kurulmasına ilişkin kanun yürürlüğe girdi.
1980 - Yazar Ümit Kaftancıoğlu İstanbul'da öldürüldü. Kaftancıoğlu, İstanbul Radyosu Eğitim-Kültür Yayınları'nda programcıydı. Romanlarında, Doğu Anadolu Bölgesi'ni anlatan yazar, insanın insanla ve doğayla mücadelesine önem verdi. Alevilikteki dedelik kurumunu sorguladığı "Hakullah" röportajıyla Milliyet - Karacan Armağanı'nı kazandı.
1983 - Zonguldak Kozlu Kömür Üretim bölgesinin İhsaniye ocağında onarım çalışmaları sırasındaki patlamada, biri mühendis 10 madenci öldü, dokuz kişi de yaralandı.
1991 - Terörle Mücadele Yasası kabul edildi.
1995 - Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Harran Ovası'na ilk su verildi.
1997 - Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün, Bosna'da görev yapan Türk Barış Gücü'ne verilmesi kararlaştırıldı.
2001 - Güney Afrika'da bir maçta taraftarlar arasında çıkan arbedede 43 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.
2001 - Avustralya ve Amerikan Samoası arasında oynanan maçı, Avustralya 31-0 kazandı.
2002 - Tunus'ta bir Sinagog bombalandı; 21 kişi öldü.
2006 - İran Devlet Başkanı Mahmut Ahmedinejad, uranyum zenginleştirdiklerini açıkladı.
2006 - İtalya'da 43 yıldır kayıp olan ünlü mafya babası Bernardo Provenzano, Corleone köyünde bir koruma ile sebze çorbası içerken yakalandı.
2009 - Dev-Genç Birliği kuruldu.
2010 - YGS Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın ilki yapıldı.
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