11 Eylül ne günü? 11 Eylül saldırısı hangi yıl oldu?
Miladi takvime göre yılın 254. gününe girilirken 11 Eylül tarihinde yaşanan önemli olaylar gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise bir konuya farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. 11 Eylül 2001'de, ABD'ye yönelik gerçekleştirilen terör saldırıları, tarihin en yıkıcı terör eylemlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Peki, "11 Eylül ne günü, 11 Eylül saldırısı hangi yıl oldu?" İşte 11 Eylül tarihinde yaşanan önemli olaylar...
11 Eylül Türkiye ve dünya tarihinde pek çok olayın yaşandığı bir gündür. New York, 11 Eylül sabahı İkiz Kuleler'e yönelik terör saldırılarına uyandı. ABD, yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan ve ülkedeki en büyük terör saldırıları olarak tarihe geçen 11 Eylül'ün 24. yılını anıyor.
11 EYLÜL'DE NE OLDU?
11 Eylül saldırısı hangi yıl oldu sorusu günümüzde hala en çok araştırılan konular arasındadır. 11 Eylül 2001'de, dünya tarihinin en trajik ve dönüm noktalarından biri yaşandı. O sabah, dört yolcu uçağı, El Kaide terör örgütü üyeleri tarafından kaçırıldı. Bu uçaklardan ikisi, New York City'deki Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri'ne çarptı. İlk uçak, American Airlines Flight 11, sabah saat 8.46'da Kuzey Kule'ye çarptı. Bu çarpışma, binada büyük bir yangına ve yıkıma yol açtı. İnsanlar, iş yerlerine gitmek üzere olan bir sabah vakti, bu dehşet verici olaya tanıklık ettiler. Henüz bu çarpışmanın şoku atlatılmamışken, ikinci uçak olan United Airlines Flight 175, saat 9.03'te Güney Kule'ye çarptı. Her iki kule de birkaç saat içinde yıkıldı ve çevredeki binalar büyük hasar gördü.
Saldırılar bununla da sınırlı kalmadı. Üçüncü uçak olan American Airlines Flight 77, saat 9.37'de Washington D.C.'deki Pentagon'a çarptı. Pentagon, ABD'nin savunma merkezi olarak büyük bir stratejik öneme sahipti. Bu saldırı, ülkenin askeri gücüne doğrudan bir darbe olarak algılandı. Pentagon'daki çarpışma, binada büyük bir yangına ve yapısal hasara yol açtı. Bu saldırının da şoku henüz atlatılmamışken, dördüncü uçak olan United Airlines Flight 93, yolcuların kahramanca direnişi sonucunda Pennsylvania'da bir tarlaya düştü. Bu uçağın hedefinin muhtemelen Beyaz Saray veya Kongre Binası olduğu düşünülmektedir.
Bu saldırılar, yaklaşık iki saat içinde gerçekleşti ve büyük bir kaos yarattı. Dünyanın dört bir yanından insanlar, televizyon ekranlarından bu dehşet verici anları izledi. Saldırılar, ABD'de ve dünya genelinde büyük bir güvenlik krizi yarattı ve birçok ülke terörle mücadele politikalarını gözden geçirdi. ABD'nin en büyük şehirlerinden birinde ve ülkenin savunma merkezinde meydana gelen bu saldırılar, dünyanın her yerindeki insanların güvenlik algısını derinden sarstı.
New York City'deki İkiz Kuleler'in yıkılması, sadece fiziksel bir yıkım değil, aynı zamanda ekonomik ve psikolojik bir darbe olarak da değerlendirildi. Dünya Ticaret Merkezi, küresel ticaretin ve finansın önemli bir merkeziydi. Binlerce insan, bu binalarda ve çevresindeki iş yerlerinde çalışıyordu. Çarpışmalar ve kulelerin yıkılması, bu bölgede çalışan binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oldu. Ayrıca, yıkılan binaların enkazı altında kalan ve kurtarılmayı bekleyen insanlar, kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
Pentagon'a yapılan saldırı, ABD'nin askeri ve stratejik yapısına doğrudan bir tehdit olarak algılandı. Bu saldırı, ülkenin savunma merkezine yönelik büyük bir darbe olarak kabul edildi. Pentagon'daki çarpışma, binada büyük bir yangına ve yapısal hasara yol açtı. Saldırı sonucunda, binada bulunan askeri personel ve sivil çalışanlar arasında büyük bir can kaybı yaşandı. Bu saldırı, ABD'nin güvenlik ve savunma politikalarında köklü değişikliklere yol açtı.
Bu saldırılar, dünya genelinde büyük bir güvenlik krizi yarattı ve birçok ülke terörle mücadele politikalarını gözden geçirdi. Havalimanlarında ve sınır kapılarında güvenlik önlemleri artırıldı, istihbarat ağları genişletildi ve terörle mücadele için uluslararası işbirlikleri güçlendirildi. Saldırıların ardından, ABD ve müttefikleri, terörle mücadelede yeni bir dönemi başlatarak, Afganistan'da El Kaide ve Taliban rejimine karşı geniş çaplı askeri operasyonlar düzenledi.
11 Eylül saldırıları, sadece fiziksel ve ekonomik hasara yol açmadı, aynı zamanda toplumsal ve psikolojik etkileri de uzun yıllar boyunca hissedildi. İnsanların güvenlik algısı değişti, terör korkusu günlük hayatın bir parçası haline geldi ve birçok ülkede terörle mücadele yasaları sıkılaştırıldı. Saldırıların ardından, ABD'de ve dünya genelinde birçok anma töreni düzenlendi ve hayatını kaybedenler anıldı. 11 Eylül, modern tarihin en yıkıcı ve trajik olaylarından biri olarak hafızalarda yerini aldı.
11 Eylül Saldırısında Kaç Kişi Hayatını Kaybetti?
11 Eylül saldırılarında toplam 2 bin 996 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, uçaklarda bulunan yolcular ve mürettebat, Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'da çalışanlar, ilk müdahale ekipleri ve kurtarma çalışanlarını içermektedir. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin arasında 343 itfaiyeci, 60 polis memuru ve 8 sağlık görevlisi de bulunmaktadır. Ayrıca, saldırılar sonucu binlerce insan yaralandı ve birçok kişi uzun süreli sağlık sorunları yaşadı.
11 Eylül Nasıl Oldu?
11 Eylül 2001 sabahı, El Kaide terör örgütü üyesi 19 terörist, dört ticari yolcu uçağını kaçırdı. Uçaklar, New York, Washington D.C. ve Pennsylvania'daki hedeflere çarptırılarak büyük yıkıma yol açtı. Teröristler, uçakları silah olarak kullanarak kitlesel yıkım ve can kaybı yaratmayı amaçladılar. Saldırılar, dikkatlice planlanmış ve koordine edilmiş bir şekilde gerçekleştirildi. İlk olarak, American Airlines Flight 11, saat 8:46'da Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi'ne çarptı. Ardından, saat 9.03'te United Airlines Flight 175, Güney Kule'ye çarptı. Bu iki çarpışma, İkiz Kuleler'in birkaç saat içinde tamamen yıkılmasına neden oldu. Üçüncü uçak, American Airlines Flight 77, saat 9.37'de Pentagon'a çarptı. Son olarak, United Airlines Flight 93, yolcuların direnişi sonucu Pennsylvania'da bir tarlaya düştü. Bu uçağın hedefinin muhtemelen Beyaz Saray veya Kongre Binası olduğu düşünülmektedir.
11 Eylül saldırıları, tüm dünyada şok etkisi yarattı ve uluslararası toplumda terörle mücadele konusunda yeni politikaların geliştirilmesine yol açtı. ABD, saldırıların ardından Afganistan'a askeri müdahalede bulunarak El Kaide ve Taliban rejimine karşı savaş başlattı. Ayrıca, ABD'de iç güvenlik ve istihbarat operasyonları yeniden yapılandırılarak, terörle mücadele önlemleri sıkılaştırıldı.
11 EYLÜL NE GÜNÜ?
1526 - Osmanlı Ordusu'na bağlı birlikler, Macaristan Krallığı'nın başkenti Budin'e girdi.
1853 - Elektrikli telgraf ilk kez kullanıldı.
1855 - Osmanlı Ordusu, müttefikleriyle beraber Sivastopol'a girdi.
1919 - Amerikan Deniz Piyadeleri Honduras'ı işgal etti.
1919 - Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti, Sivas Kongresi'nin son günü kuruldu.
1919 - Sivas Kongresi’nin 8. Umumi toplantısında İrâde-i Milliye adıyla bir gazetenin çıkarılmasına karar verildi.
1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan İşgali altındaki Bursa'ya girdi.
1923 - Mustafa Kemal, Halk Fırkası Başkanlığı'na seçildi.
1926 - Ankara otomatik telefon santrali işletmeye açıldı.
1941 - Van Gölü ve çevresinde deprem: 194 kişi öldü, 36 köy tamamen yıkıldı.
1944 - Türkiye, Mihver devletlerinden gelebilecek sığınmacılara karşı sınırlarını kapattı.
1947 - ABD Kongresi, Marshall planını onayladı.
1954 - Ankara'da, "Kıbrıs Türktür Komitesi" kuruldu.
1957 - Ankara'da sağanak yağış sele yol açtı; Bent Deresi taştı, 133 kişi sele kapılarak öldü.
1973 - Şili'de Darbe: Şili'nin ilk sosyalist Başkanı Salvador Allende, Pinochet önderliğindeki ordu tarafından devrildi. Darbe sırasında Allende öldürüldü.
1980 - Şili'de yapılan referandumda, General Augusto Pinochet'nin görev süresi 8 yıl uzatıldı.
1992 - TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyiğit tarafından kuruldu.
1994 - Devrimci-Sol örgütünün firari lideri Dursun Karataş, Fransa'da yakalandı.
1994 - İstanbul DGM, Cumhuriyet gazetesini kapattı. Gazetenin terörle mücadele yasasına aykırı yayın yaptığı ileri sürüldü.
1996 - Eski Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in üç kadın Avrupalı parlamentere "fahişe" demesiyle ilgili yargılama sonuçlandı. Gökdemir, 500 milyon lira tazminat ödemeye mahkûm oldu.
2001 - 11 Eylül saldırılarında; 2976 kişi öldü, 6291 kişi de yaralandı.
2010 - 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası yarı final maçında Türkiye, Sırbistan'ı 83-82 yenerek finale yükseldi.
2012 - İstanbul Gazi Polis Merkezi'nde patlama meydana geldi, bir polis öldü, dört polis ve dört vatandaş yaralandı. Patlamayı DHKP-C üstlendi.
2012 - Kuzey Kore'de yer alan ve ülkedeki birçok yapının minyatür şeklinde kopyalarını barındıran Pyongyang Folklor Parkı'nın açılışı yapıldı.
2012 - ABD'nin Libya'daki Bingazi Konsolosluğu'na İslamcı militanlar tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda ABD'nin Libya büyükelçisi Christopher Stevens ve 3 Amerikalı yetkili öldürüldü.
2023 - Libya'nın Derna şehri, Daniel Fırtınası'nın iki barajın çökmesine ve 11.300'den fazla kişinin ölmesine neden olmasının ardından yıkıcı sel felaketiyle karşı karşıya kaldı