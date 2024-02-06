Bugün kandil mi? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte cevabı
Bugün kandil mi? Bugün Miraç Kandili mi? Üç ayların gelmesi ve Ramazan Ayı'nın yaklaşmasıyla birlikte artan manevi atmosferin yanı sıra bugün kandil tebrik mesajı ve paylaşımlarıyla güne uyanlar merakla başta belirtilen soruların cevabını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'nin açıklanmasının ardından tüm kandil tarihleriyle birlikte Miraç Kandili tarihi de belli oldu. İşte merak edilen "Bugün kandil mi, Miraç Kandili bugün mü?" sorusunun cevabı...
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Bugün güne kandil mesajı ve kandil tebrik paylaşımlarıyla uyananlar merak içerisinde "Bugün kandil mi?" ve "Bugün Miraç Kandili mi?" sorularının cevabını araştırıyor. 2024 Kandil tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2024 Dini Günler Takvimi ile birlikte kesinleşti. Peki, Miraç Kandili ne zaman, bugün mü? İşte, merak edilen kandil tarihleri...
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2024 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, BUGÜN KANDİL Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı kandil takvimini açıkladı ve Miraç Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı gününü 7 Şubat Çarşamba gününe bağlayan gece idrak edilecke. Yani bu akşam tüm İslam Dünyası'nda Miraç Kandili idrak edilecek.
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2024 KANDİL TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşti.
Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.
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MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ
Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.
2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI
27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ
1 Mayıs PAZAR: AREFE
2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
8 Temmuz CUMA: AREFE
9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
30 Temmuz CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI
8 Ağustos PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ
7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ