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        Haberler Gündem İnanç Bugün kandil mi? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün kutlanacak? Diyanet 2024 Dini Günler Takvimi Kandil Tarihleri

        Bugün kandil mi? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte cevabı

        Bugün kandil mi? Bugün Miraç Kandili mi? Üç ayların gelmesi ve Ramazan Ayı'nın yaklaşmasıyla birlikte artan manevi atmosferin yanı sıra bugün kandil tebrik mesajı ve paylaşımlarıyla güne uyanlar merakla başta belirtilen soruların cevabını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'nin açıklanmasının ardından tüm kandil tarihleriyle birlikte Miraç Kandili tarihi de belli oldu. İşte merak edilen "Bugün kandil mi, Miraç Kandili bugün mü?" sorusunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 08:20 Güncelleme: 06.02.2024 - 08:20
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        • 1

          Bugün güne kandil mesajı ve kandil tebrik paylaşımlarıyla uyananlar merak içerisinde "Bugün kandil mi?" ve "Bugün Miraç Kandili mi?" sorularının cevabını araştırıyor. 2024 Kandil tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2024 Dini Günler Takvimi ile birlikte kesinleşti. Peki, Miraç Kandili ne zaman, bugün mü? İşte, merak edilen kandil tarihleri...

        • 2

          2024 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, BUGÜN KANDİL Mİ?

          Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı kandil takvimini açıkladı ve Miraç Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı gününü 7 Şubat Çarşamba gününe bağlayan gece idrak edilecke. Yani bu akşam tüm İslam Dünyası'nda Miraç Kandili idrak edilecek.

        • 3

          2024 KANDİL TAKVİMİ

          Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşti.

          Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

        • 4

          MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ

          Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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