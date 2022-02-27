Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Bugün kandil mi? 27 Şubat bugün hangi kandil var? İşte 2022 dini günler takvimi

Bugün hangi kandil var? 27 Şubat Pazar gününe tebrik mesajları ile uyananlar merak içerisinde bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki bugün hangi kandil var? İşte merak edenler için 2022 dini günler takvimi kandil tarihleri...

27.02.2022 - 08:54 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Bugün kandil mi? Bugün Miraç Kandili mi? Güne tebrik mersajlarıyla uyananlar ve sabah dışarı çıktığında pastane önlerinde kandil simidi görenler merak içerisinde "27 Şubat yani bugün kandil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorulaırn cevabı...

  • BUGÜN MİRAÇ KANDİLİ Mİ?

    Hemen belirtelim ki 27 Şubat Pazar günü yani bugün Miraç Kandili...

    İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

    Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.

    Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.

    Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua etmesi tavsiye ediliyor.

  • 2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

     

    2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

     

    3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

     

    27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

     

    17 Mart PERŞEMBE:  BERAT KANDİLİ

     

    2  Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI

     

    27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ

     

    1  Mayıs PAZAR: AREFE

     

    2  Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

     

    3  Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

     

    4  Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

     

    8  Temmuz CUMA: AREFE

     

    9  Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

     

    10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

     

    11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

     

    12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

     

    30 Temmuz CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI

     

    8  Ağustos PAZARTESİ  AŞURE GÜNÜ

     

    7  Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.