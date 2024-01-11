Bugün kandil mi? 11 Ocak ne kandili? 2024 kandil tarihleri ve günleri
Üç aylar başlıyor. İslam dünyasında üç aylar heyecanı yaşanırken senenin ilk kandili olan Regaip Kandili'nin ne zaman olduğu da merak ediliyor. Merak edilen sorular Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi 2024 kandil tarihlerinin yayınlanmasıyla birlikte belli oldu. Peki, Bugün kandil mi? 11 Ocak ne kandili? 2024 kandil tarihleri ve günleri...
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Sosyal medya kullanıcılarının resimli regaip mesajları paylaşmasının ardından gündeme: "Bugün kandil mi? 11 Ocak ne kandili? 2024 kandil tarihleri ve günleri" soruları geldi. İşte yanıtları...
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BUGÜN KANDİL Mİ?
Yılın ilk kandili bugüne denk geliyor. Bu senenin ilk kandili olan Regaip Kandili 11 Ocak tarihinde idrak ediliyor.
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11 OCAK REGAİP KANDİLİ Mİ?
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleştiriliyor.
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2024 KANDİL TARİHLERİ
11 Ocak-2024 Perşembe Regaib Kandili
06 Şubat-2024 Salı Mirac Kandili
24 Şubat -2024 Cumartesi Berat Kandili
05 Nisan-2024 Cuma Kadir Gecesi
14 Eylül -2024 Cumartesi Mevlid Kandili