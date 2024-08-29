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        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl, yağış var mı? 29 Ağustos Perşembe 2024 bugün İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Meteroloji uyardı! 29 Ağustos Perşembe yağışlar devam edecek mi?

        Yaz mevsiminin sıcak hava dalgası sürerken, ülke genelinde hava durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerini sizler için haberimizde paylaştık. Peki, 29 Ağustos Perşembe günü hava durumu nasıl olacak, yağış bekleniyor mu? İşte 29 Ağustos Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'nin diğer bölgeleri için hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 00:38 Güncelleme: 29.08.2024 - 00:38
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        • 1

          Yurt genelinde güncel hava durumu merak ediliyor. Yeni ayın başlamasıyla birlikte, sıcak hava dalgası yurt genelinde etkili olmaya devam ederken, bazı bölgelerde yer yer yağışlı hava görülüyor. 29 Ağustos Perşembe günü için Meteoroloji'den yapılan açıklamaları derledik. İşte 29 Ağustos Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde beklenen hava durumu...

        • 2

          HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale'nin batı kesimleri dışında), Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz, Kütahya, Konya, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        • 3

          İSTANBUL 22°C, 30°C

          Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        • 4

          İZMİR 23°C, 33°C

          Az bulutlu.

        • 5

          ANKARA 17°C, 31°C

          Parçalı ve az bulutlu.

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