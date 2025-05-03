Bugün hava nasıl olacak? 3 Mayıs Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 3 Mayıs 2025 Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...
- 1
Bugün hava nasıl olacak sorusu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı geçecek. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte 3 Mayıs hava durumu raporu...
- 2
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, (Eskişehir dışında) İç Anadolu, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa ve Diyarbakır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri ve Samsun ile Elazığ'ın doğu, Bingöl'ün batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- 3
İSTANBUL 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, il geneli, Cumartesi güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
-
- 4