Bugün hava nasıl olacak? 21 Ağustos 2024 son hava durumu tahminleri
Türkiye geneli sıcak ve nemli havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç, Van'ın kuzeydoğu kesimleri haricinde yağış beklenmiyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 21 Ağustos 2024 Çarşamba Meteoroloji son hava durumu tahminleri...
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Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından yanıt buldu. Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 21 Ağustos 2024 Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye geneli günlük hava durumu raporu...
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğleden sonra Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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İSTANBUL 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
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ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
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TRABZON 24°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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