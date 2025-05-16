BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla ve Denizli haric), Batı Karadeniz (Sinop haric), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya’nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kırşehir, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Osmanşye'nin kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor.