Bugün hava nasıl olacak? 16 Mayıs Cuma İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı, yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 16 Mayıs Cuma İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...
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Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, yurdun batı kesimleri sağanak yağışlı orta ve doğu kesiminde ise havanın parçalı çok bulutlu olması bekleniyor. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ülke genelinden 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte 16 Mayıs Cuma bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla ve Denizli haric), Batı Karadeniz (Sinop haric), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya’nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kırşehir, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Osmanşye'nin kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor.
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İSTANBUL 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlı
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İZMİR 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağana yağışlı
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ANKARA 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı