Futbolseverler milli takım maçları dışında dünya futbolunuda takip edip araştırmakta. Bizde hem dünya futbolunu hem de milli takım maçlarını takip eden sporseverler için bugün oynanacak maçları tüm ayrıntılarıyla bu haberimizde derledik. Peki, 15 Ağustos 2022 hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte haberimizin ayrıntılarında...

SÜPER LİG

19:15 Konyaspor – M.Başakşehir Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

21:45 Kasımpaşa – Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

PREMIER LEAGUE

22:00 Liverpool – Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

LA LIGA

18:30 Athletic Bilbao – Mallorca İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus

23:00 Real Betis – Elche İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus

20:30 Getafe – Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus

SERIE A

19:30 Verona – Napoli İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2

21:45 Juventus – Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2

SPOR TOTO 1. LİG

19:00 Adanaspor – Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2

21:00 BB Erzurumspor – Pendikspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2