Bugün hangi maçlar var? 15 Ekim Çarşamba bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta tamamlandı. Akabinde ise gözler yerli ve yabancı lig maçlarına çevrildi. Günün maçları sporseverler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. 15 Ekim 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugün futbolda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadınlar Avrupa Kupası maçları oynanacak. THY EuroLeague'de ise birbirinden heyecanlı mücadeleler basketbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 15 Ekim 2025 bugünün maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.
Futbol ve basketbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 15 Ekim Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadınlar Avrupa Kupası’nda zorlu mücadeleler oynanacak. THY EuroLeague’de ise 5 maç yapılacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 15 Ekim 2025 bugünkü maç programı…
15 EKİM MAÇ PROGRAMI || BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
19:45 Valerenga - Wolfsburg (Disney+)
19:45 Lyon - St. Pölten (Disney+)
22:00 Chelsea - Paris FC (Disney+)
22:00 OH Leuven - Twente (Disney+)
22:00 Roma - Barcelona (Disney+)
UEFA Kadınlar Avrupa Kupası
18:00 Spartak Subotica - Breidablik
19:00 FC Nordsjaelland - Gintra Universitetas
19:00 Fortuna Hjörring - Vorskla Poltava
19:00 Vllaznia - Inter Milano
20:00 Rosengard - Sporting CP
20:00 Slovacko - Eintracht Frankfurt
20:45 Austria Wien - Slavia Praha
21:35 Glasgow City - Koge
22:00 Sporting Braga Anderlecht
THY EuroLeague
21:15 Panathinaikos - Lyon Villeurbanne (S Sport, S Sport Plus)
21:30 Valensiya - Hapoel Tel Aviv (S Sport Plus)
21:30 Virtus Bologna - Monako (S Sport Plus)
21:45 Paris - Baskonya (S Sport Plus)
21:45 Real Madrid - Partizan (S Sport 2, S Sport Plus)
