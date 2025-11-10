Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dünya genelinde her gün birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Sporseverler 10 Kasım Pazartesi günü oynanacak mücadeleleri araştırıyor. Bu kapsamda ‘’Bu akşam maç var mı?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Bugün Dünya Kupası U17’de heyecan dolu mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 10 Kasım 2025 maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri!