Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı bugün devam ediyor. İşte günün maçlarının programı ve saatleri ile ilgili tüm bilgiler...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün maçlarının programı şöyle:

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

Tüm maçlar Exxen'den canlı yayınlanacak...

TFF 1.LİG

20.00 Menemenspor - Manisa FK (TRT Türk)

20.00 Bursaspor - Samsunspor (TRT SPOR)