Süper Lig'in dördüncü haftasında 12 Eylül pazar günü oynanacak maçlar merak ediliyor. 11 Eylül Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor, İttifak Holding Konyaspor-Altay, Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa, Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçları oynand.

12 EYLÜL PAZAR SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ

17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor

17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir

20.00 Trabzonspor-Galatasaray