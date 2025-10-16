Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler

        'Bugün Güzel'in çekimleri tamamlandı

        Başrollerini; Oğuzhan Koç, Ayça Ayşin Turan, İbrahim Selim ve Neslihan Arslan'ın paylaştığı 'Bugün Güzel'in çekimleri tamamlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 12:02 Güncelleme: 16.10.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çekimleri tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yapımını TAFF Pictures’ın üstlendiği, hikâyesi; Oğuzhan Koç’a, senaryosu; Aksel Bonfil’e ait olan Mali Ergin’in yönettiği ‘Bugün Güzel’ adlı sinema filminin çekimleri tamamlandı.

        Gösterime, 12 Aralık’ta girecek olan 'Bugün Güzel', zorluklara mizahi bir dille yaklaşırken, aşkın ve dostluğun iyileştirici gücünü ele alıyor. Umut ve 'devam etme gücü' aşılayan sıcacık bir hikayeye sahip olan film, hayatın acı tatlı gerçeklerinin üstesinden gelmenin yollarını farklı bir bakış açısıyla beyazperdeye taşıyacak.

        REKLAM

        Başrollerini; Oğuzhan Koç, Ayça Ayşin Turan, İbrahim Selim ve Neslihan Arslan’ın paylaştığı filmin kadrosunda; Buçe Buse Kahraman, Derya Alabora, Şerif Erol, Nebil Sayın, Ege Aydan, Gamze Topuz, Emre Aslan yer alıyor.

        Oğuzhan Koç, filmde sağlıklı yaşam önerileri sunan ‘Ali’ isimli idealist bir uzmana hayat verirken Ayça Ayşin Turan hayatı neşe ile yaşayan ‘Güneş’ hemşireyi canlandırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Oğuzhan Koç
        #Bugün Güzel

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5G ihalesinde büyük heyecan
        5G ihalesinde büyük heyecan
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi!
        Konut satışında eylül rekoru
        Konut satışında eylül rekoru
        Meme kanseri görülme yaşı düştü! Ayda 5 dakika hayat kurtarıyor
        Meme kanseri görülme yaşı düştü! Ayda 5 dakika hayat kurtarıyor
        Fransız Sosyalist Partisi'nin hedefi: Zengin vergisi
        Fransız Sosyalist Partisi'nin hedefi: Zengin vergisi
        Gazze'nin dünyaya açılan kapısı ne zaman açılacak?
        Gazze'nin dünyaya açılan kapısı ne zaman açılacak?
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...
        Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı
        Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı
        Kimlere malûl aylığı bağlanır?
        Kimlere malûl aylığı bağlanır?
        Habertürk Anasayfa