'Bugün Güzel'in çekimleri tamamlandı

Yapımını TAFF Pictures’ın üstlendiği, hikâyesi; Oğuzhan Koç’a, senaryosu; Aksel Bonfil’e ait olan Mali Ergin’in yönettiği ‘Bugün Güzel’ adlı sinema filminin çekimleri tamamlandı.

Gösterime, 12 Aralık’ta girecek olan 'Bugün Güzel', zorluklara mizahi bir dille yaklaşırken, aşkın ve dostluğun iyileştirici gücünü ele alıyor. Umut ve 'devam etme gücü' aşılayan sıcacık bir hikayeye sahip olan film, hayatın acı tatlı gerçeklerinin üstesinden gelmenin yollarını farklı bir bakış açısıyla beyazperdeye taşıyacak.

Başrollerini; Oğuzhan Koç, Ayça Ayşin Turan, İbrahim Selim ve Neslihan Arslan’ın paylaştığı filmin kadrosunda; Buçe Buse Kahraman, Derya Alabora, Şerif Erol, Nebil Sayın, Ege Aydan, Gamze Topuz, Emre Aslan yer alıyor.

Oğuzhan Koç, filmde sağlıklı yaşam önerileri sunan ‘Ali’ isimli idealist bir uzmana hayat verirken Ayça Ayşin Turan hayatı neşe ile yaşayan ‘Güneş’ hemşireyi canlandırdı.