Bugün Dünya Sokak Hayvanları Günü! Dünyada en yüksek hayvan refahına sahip 5 ülke neresi?

Ülkede, yasanın ihlal edilmesi durumunda hayvanların bakımı, yetiştirilmesi veya ticaretinin yasaklanmasıyla sonuçlanan yasalar kullanılıyor. Ancak İsviçre'de korunan yalnızca vahşi hayvanlar değil; birçok evcil hayvan da bu yasalarla korunuyor. Çiftlik hayvanlarına kötü davranmak, hayvanlar üzerinde herhangi bir test yapmak, havlama engelleyiciler kullanmak, başıboş köpeklere zarar vermek yasa dışıdır. Hatta çiftler halinde tutulması gereken sosyal hayvanlar arasında kobaylar ve tavşanlar yer alır; evcil hayvan olarak beslemek için yalnızca bir tavşan satın almanız yasayı çiğneyeceğiniz ve potansiyel olarak hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağınız anlamına gelir.