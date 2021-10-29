Devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan ve beraberindeki heyet 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

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