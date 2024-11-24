Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?
Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü ülke genelinde kutlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat trenlerinde indirim uygulanacağını bildirmişti. Gözler ise ''24 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi?'' sorusunun yanıtına çevrildi. Bilindiği üzere milli ve dini bayramlarda ulaşım ücretsiz oluyor. Bazı özel günler için de ücret tarifesinde değişikliğe gidilebiliyor. Peki, Öğretmenler Günü'nde toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün İETT, otobüs, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray bedava mı? İşte Öğretmenler Günü'nde otobüs, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray ücret tarifesi...
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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusu gündemdeki yerini aldı. İstanbullular İETT duyurularını yakın takibe aldı. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 24-30 Kasım döneminde yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat trenlerinde tam bilet ücreti üzerinden öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirmişti. Gözler ise 24 Kasım Öğretmenler Günü toplu taşıma ücret tarifesi için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, 24 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün İETT, otobüs, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray bedava mı? İşte detaylar...
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24 KASIM BUGÜN ÖĞRETMENLERE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Geçtiğimiz senelerde İstanbulkart Mobil’de Dijital Öğretmen Kart tanımlı olan öğretmenler için toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet vermişti.
Bu yıl henüz İBB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü ulaşım ücret tarifesi ile ilgili duyuru yapılmadı.
Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
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ÖĞRETMENLERE TRENLERDE YÜZDE 50 İNDİRİM! BAKAN URALOĞLU DUYURDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 24-30 Kasım döneminde yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat trenlerinde tam bilet ücreti üzerinden öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirdi.
Uraloğlu, yazılı açıklamasında, TCDD Taşımacılık AŞ'nin öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15 indirim sağladığını ifade etti.
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Öğretmenler Günü'ne özel olarak öğretmenlere yüzde 50 indirim yapılacağını belirten Uraloğlu, "24-30 Kasım tarihleri arasında bilet alımlarında geçerli olacak kampanya kapsamında öğretmenler, YHT ve ana hat trenlerinde biletlerini yarı fiyatına alabilecek." değerlendirmesinde bulundu.
Uraloğlu, 2017-2024 döneminde YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde öğretmen indiriminden 3 milyon 57 bin 447 öğretmenin faydalandığı bilgisini vererek, "2024'ün 10 ayında ise 547 bin 324 öğretmenimiz indirimli seyahat ederken Öğretmenler Günü haftası için özel olarak sunulan yüzde 50 indirimden, uygulamanın başladığı 2013 yılından bugüne kadar 50 bin 764 öğretmenimiz faydalandı." ifadelerini kullandı.
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ÖĞRETMENLİK KİMLİK BELGELERİNİN İBRAZI YETERLİ
Bakan Uraloğlu, bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil, tüm öğretmenlerin yararlanacağına dikkati çekerek, uygulama ve araştırma merkezleri dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu yabancı ülkelerde çalışan öğretmenlerin de kapsama dahil olduğunu kaydetti.
İndirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik belgelerinin ibrazının yeterli olacağını vurgulayan Uraloğlu, 24-30 Kasım döneminde YHT ile ana hat trenlerinde geçerli kampanya biletlerinin satışının tüm TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve acentelerden yapılacağını bildirdi.