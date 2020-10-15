

Uzmanlara göre Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en kolay ve etkili yolu el yıkamadan geçmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ( UNİCEF ),15 Ekim tarihini "Dünya El Yıkama Günü" olarak kabul ediyor. Peki, Dünya El Yıkama günü nedir? Dünya El Yıkama günü ne zamandan beri kutlanıyor?

DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ NEDİR?



Mart ayından beri mücadele ettiğimiz corona virüs salgınında da görmüş olduğumuz gibi el yıkamanın sağlığımız için önemi tahmin ettiğimizden çok daha fazla. Bugün 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü... LÖSANTE'nin 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü'ne dair yaptığı açıklama şöyle:

"Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ( UNİCEF ),15 Ekim tarihini "Dünya El Yıkama Günü" olarak kabul etmiştir. Bu özel günde; el yıkamanın önemi ve el yıkamayı alışkanlık haline dönüştürmek çok önemlidir. Bu günün amacı, bir günle sınırlı kalmaması, su ve sabunla el yıkamanın sürekliliğini sağlamaktır. Günlük yaşantımızda ellerimiz, çevre ile sürekli temas halindedir. ellerimiz en fazla mikroorganizma barındıran organımızdır. Ellerimiz temiz gibi görünse de, gözle görülmeyen bakteri, virüs ve parazitler gibi pek çok hastalık yapıcı etkeni üzerinde taşıyabilir. Sadece El yıkamak ile; başta soğuk algınlığı olmak üzere grip, ishal ve zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonları da olmak üzere ,zararlı mikroorganizmaların bulaşmasını önlemek için “En basit , En etkili ve En ucuz “yöntemdir. Günlük yaşamda birçoğumuz öksürürken mendil kullanmak yerine ağzımızı elimizle kapatır ve avucumuzun içine hapşırırız sonrasında yakınımızdaki kişilerle tokalaşarak ayrılırız. Ellerimizi hastalık bulaştırma, yayma aracı olarak kullanmış oluruz. Grip virüsleri ellerde saatlerce canlı kalabilir. Bu nedenle sadece el yıkama ayrı bir önem kazanmaktadır. Yıkayarak Ellerin bir virüs yayıcı olması önlenebilir.. Virüs ile kirlenmiş ellerle tokalaşmak, kapı kollarına, asansör, cep telefonu, bankamatik düğmeleri gibi vs.. dokunmak dokunulan her yerin virüs ile kirlenmesine hastalığın yayılmasına sebep olur. Bu nedenle, kirli eller ile hasta olanların el temizliğine dikkat etmesi çok önemlidir.

ELİMİZİ KAÇ SANİYE YIKAMALIYIZ?

Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en kolay ve etkili yolu el yıkamadan geçmektedir. El yıkamak basit görünse de, uyulması ve dikkat edilmesi gereken kuralları vardır. Ellerde en sık temas edilen noktalar oldukları için daha fazla mikroorganizma barındırmaktadır.. doğru teknik; 15-20 saniye sürede ve özellikle başparmak, parmak araları ve parmak uçları uygun teknikle yıkanmalıdır.Çünkü;Etkin bir el hijyeni, her seferinde doğru yıkama tekniğinin uygulanması ile sağlanabilir.

Biz sağlıkçılar olarak ;Kendi sağlığımız ve toplum sağlığı için doğru el yıkama alışkanlığı ile. Hem kendimizin hem de çevremizdekilerin sağlığını korumuş oluruz."

DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?

15 Ekim Dünya El Yıkama Günü'nün 15 Ekim 2008'den beri kutlandığı biliniyor.