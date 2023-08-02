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        Haberler Futbol İtalya Buffon, 45 yaşında kariyerini sonlandırdığını açıkladı - Futbol Haberleri

        Buffon, 45 yaşında kariyerini sonlandırdığını açıkladı

        Son olarak Parma'da forma giyen İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, 45 yaşında kariyerini noktaladığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 17:03
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        Gianluigi Buffon emekli oldu!
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        İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, 45 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Kariyerine Parma’da başlayan kaleci, 2001 senesinde 52.88 milyon Euro'luk rekor bir bedelle efsaneleşeceği takım olan Juventus’a transfer oldu. 17 sezon siyah-beyazlı formayla ter döken Buffon, 1 sezon süren Fransız ekibi Paris Saint-Germain döneminin ardından futbola başladığı Parma’ya tekrar döndü. Başarılı eldiven, 1994 yılında başladığı kalecilik serüvenine, 45 yaşında emeklilik kararı alarak sonlandırdı.

        Öte yandan Buffon, kariyerinde 975 resmi maçta forma giyerek kırılması zor bir rekora da imza atmış oldu. İtalyan kaleci, 2006 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yanı sıra, bireysel olarak 2003 yılında Avrupa'da yılın futbolcusu, 2017 İtalya'da yılın futbolcusu seçildi. Juventus ile 10 İtalya Serie A, 5 İtalya Kupası, 6 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken, Parma ile 1'er kez UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası, PSG ile Fransa Ligue1 ve Fransa Süper Kupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

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