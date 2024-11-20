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        Haberler Gündem BUDO seferleri iptal edildi

        BUDO seferleri iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsünün yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 20:28 Güncelleme: 20.11.2024 - 20:28
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        BUDO seferleri iptal edildi
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        Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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