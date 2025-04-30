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        Haberler Gündem BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

        BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 01:59 Güncelleme: 30.04.2025 - 01:59
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        BUDO'nun 8 seferi iptal edildi
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        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri aynı gerekçeyle iptal edildi.

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        #budo
        #haberler
        #Bursa Deniz Otobüsleri
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