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        Haberler Gündem BUDO'da 8 sefer iptal edildi

        BUDO'da 8 sefer iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 00:50 Güncelleme: 02.12.2023 - 00:50
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        BUDO'da bazı seferler iptal
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        BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 08.00-12.55 saatlerinde yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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